Статистика по турнирам

Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна 2026 Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень 2025 Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна 2024 Россия. Вторая лига. Группа 4 2022/2023 Россия. Кубок 2020/2021 Россия. ФНЛ 2020/2021 Россия. ФНЛ 2019/2020 Лига Европы 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Россия. ФНЛ 2017/2018 Россия. ФНЛ 2016/2017 Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье 2015/2016 Россия. Кубок 2012/2013 Россия. Молодежное первенство 2011/2012 Россия. ФНЛ 2011/2012 Россия. Молодежное первенство 2010 Чемпионат России. Молодежное первенство 2009