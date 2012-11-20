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Владимир Кузьмичев
Статистика
Владимир Кузьмичев - статистика
Завершил карьеру
28 июля 1979 (47)
#28 | Нападающий
186 см | 79 кг
Россия
Статистика
Новости
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2012/2013
Россия. ФНЛ 2011/2012
Россия. Молодежное первенство 2010
Россия. Премьер-Лига 2010
Россия. Премьер-лига 2009
Россия. Премьер-лига 2003
Россия. Премьер-лига 2002
Чемпионат России 2001
Чемпионат России 2000
Команда
И
Г
П
Ж
К
Химки
9
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 22 тур
Химки
1 : 0
20.11.2012
Сочи
85' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Химки
1 : 0
16.11.2012
Ротор
78' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Химки
0 : 0
12.11.2012
Cибирь
79' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Томь
3 : 2
06.11.2012
Химки
66' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Салют
0 : 1
26.10.2012
Химки
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
Химки
2 : 4
22.10.2012
Торпедо
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Спартак-Нальчик
1 : 0
15.10.2012
Химки
1' - 69'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Химки
0 : 2
08.10.2012
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Химки
1 : 2
21.09.2012
Енисей
75' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Урал
1 : 0
17.09.2012
Химки
52' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Химки
0 : 0
10.09.2012
Шинник
80' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Нефтехимик
1 : 2
06.09.2012
Химки
64' - 90'
86'
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