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Венсан Оньон
Статистика
Венсан Оньон - статистика
Завершил карьеру
16 августа 1974 (52)
| Защитник
183 см | 78 кг
Франция
Статистика
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2008/2009
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ницца
6
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Ницца
0 : 0
30.05.2009
Гавр
1' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Ницца
0 : 2
23.05.2009
Тулуза
1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Лилль
1 : 1
17.05.2009
Ницца
1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Ницца
0 : 2
13.05.2009
Марсель
1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Гренобль
0 : 0
02.05.2009
Ницца
1' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Ницца
3 : 1
26.04.2009
Сент-Этьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Нант
2 : 0
18.04.2009
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Ницца
2 : 0
11.04.2009
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Ницца
2 : 2
21.03.2009
Кан
1' - 90'
65'
Франция. Лига 1, 27 тур
Ницца
0 : 0
07.03.2009
Монако
1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Сошо
1 : 0
28.02.2009
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Ницца
0 : 1
21.02.2009
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Нанси
1 : 2
17.02.2009
Ницца
1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Ле Ман
1 : 2
14.02.2009
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Ницца
1 : 3
08.02.2009
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Валансьен
1 : 0
31.01.2009
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Тулуза
2 : 2
20.12.2008
Ницца
1' - 90'
90'
41'
Франция. Лига 1, 18 тур
Ницца
0 : 1
14.12.2008
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Ницца
0 : 0
10.12.2008
Гренобль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Марсель
2 : 1
06.12.2008
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Сент-Этьен
0 : 1
22.11.2008
Ницца
Был в запасе
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