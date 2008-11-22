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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Ницца
Сент-Этьен - Ницца: обзор матча 22 ноября 2008
Сент-Этьен
22.11.2008, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 15 тур
0 : 1
Завершен
Ницца
20'
О. Эшуафни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Ницца
Желтая карточка
С. Роль
Замена
Ж. Сид
️️️️
Э. Мулунгуи
Желтая карточка
С. Варро
Замена
Д. Жильотти
️️️️
Б. Гомис
Желтая карточка
С. Женешам
Замена
С. Женешам
️️️️
К. Кулибали
Желтая карточка
С. Канте
Замена
Д. Мацуи
️️️️
К. Миральяс
Замена
А. Модест
️️️️
Х. Бамого
Желтая карточка
Й. Беналуан
20'
ГОЛ! 0:1!
О. Эшуафни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
40
Жереми Жано
ВР
23
Давид Соже
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
27
Седрик Варро
ЦЗ
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
17
Йоан Откер
ЦП
55
Паулу Машаду
ЦП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
25
Илан
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Ницца
0
Лионель Летизи
ВР
4
Онуекачи Апам
ЦЗ
5
Седрик Канте
ЦЗ
0
Ольвие Эшуафни
ПЗ
0
Сириль Роль
ЦП
14
Эмерс Фаэ
ЦП
15
Кафумба Кулибали
ЦП
8
Давид Эльебюик
ЦП
18
Дрисса Диаките
ЦП
11
Эрик Мулунгуи
ЦФ
21
Хабиб Бамого
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Сент-Этьен
40
Папе Абдулай Кулибали
ВР
28
Дайсуке Мацуи
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
13
Давид Жильотти
ЦФ
5
Себастьен Гракс
ЦФ
Ницца
1
Давид Оспина
ВР
0
Венсан Оньон
ЦЗ
0
Жеральд Сид
ЦЗ
8
Махамане Траоре
ОП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
19
Сирил Женешам
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
4-2-3
40
Жано
23
Соже
27
Варро
21
Эндрю
29
Беналуан
17
Откер
55
Машаду
18
Гомис
25
Илан
87
Миральяс
3-5-2
0
Летизи
0
Эшуафни
5
Канте
4
Апам
0
Роль
15
Кулибали
8
Эльебюик
18
Диаките
14
Фаэ
21
Бамого
11
Мулунгуи
10
Пайет
10
Пайет
18
Гомис
13
Жильотти
13
Жильотти
18
Гомис
87
Миральяс
28
Мацуи
28
Мацуи
87
Миральяс
11
Мулунгуи
0
Сид
0
Сид
11
Мулунгуи
15
Кулибали
19
Женешам
19
Женешам
15
Кулибали
21
Бамого
27
Модест
27
Модест
21
Бамого
Остались в запасе
Сент-Этьен
Ницца
40
Папе Абдулай Кулибали
ВР
5
Себастьен Гракс
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
0
Венсан Оньон
ЦЗ
1
Давид Оспина
ВР
8
Махамане Траоре
ОП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
40
Папе Абдулай Кулибали
ВР
5
Себастьен Гракс
ЦФ
Остались в запасе
0
Венсан Оньон
ЦЗ
1
Давид Оспина
ВР
8
Махамане Траоре
ОП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Сент-Этьен - Ницца
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Главный судья:
Лоран Дюамель
(Руан)
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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