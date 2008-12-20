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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Ницца
Тулуза - Ницца: обзор матча 20 декабря 2008
Тулуза
20.12.2008, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 19 тур
2 : 2
Завершен
Ницца
32'
А. Жиньяк
86'
А. Жиньяк
8'
А. Модест
90'
В. Оньон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Ницца
Замена
Ш. М'Бенге
️️️️
Б. Бергуньо
ГОЛ! 2:2!
В. Оньон
ГОЛ! 2:1!
А. Жиньяк
Замена
Ж. Сид
️️️️
С. Женешам
Замена
Ш. Бен-Саада
️️️️
М. Траоре
Замена
А. Бонне
️️️️
Д. Браатен
Желтая карточка
О. Эшуафни
Замена
Э. Мулунгуи
️️️️
А. Модест
Желтая карточка
В. Оньон
Желтая карточка
С. Женешам
ГОЛ! 1:1!
А. Жиньяк
ГОЛ! 0:1!
А. Модест
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
16
Седрик Каррассо
ВР
4
Мауро Четто
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
17
Этьен Дидо
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
22
Даниэль Браатен
ПП
20
Бриан Бергуньо
ЦФ
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Ницца
1
Давид Оспина
ВР
0
Венсан Оньон
ЦЗ
5
Седрик Канте
ЦЗ
0
Ольвие Эшуафни
ПЗ
8
Махамане Траоре
ОП
19
Сирил Женешам
ЦП
18
Дрисса Диаките
ЦП
8
Давид Эльебюик
ЦП
14
Эмерс Фаэ
ЦП
21
Хабиб Бамого
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Тулуза
0
Себастьян Амель
ВР
15
Паулу Сезар
ЦЗ
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
10
Александр Бонне
ЦП
14
Франсуа Сирье
ЦП
14
Сорен Ларсен
ЦФ
9
Ксавье Пентекот
ЦФ
Ницца
0
Жереми Моро
ВР
0
Жеральд Сид
ЦЗ
18
Абейку Куанса
ЦП
8
Энох-Кофи Аду
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
11
Эрик Мулунгуи
ЦФ
4-1-3-2
16
Каррассо
4
Четто
22
Матье
2
Фофана
3
Конгре
6
Капу
17
Дидо
17
Сиссоко
22
Браатен
10
Жиньяк
20
Бергуньо
3-1-4-2
1
Оспина
0
Эшуафни
5
Канте
0
Оньон
8
Траоре
18
Диаките
8
Эльебюик
14
Фаэ
19
Женешам
27
Модест
21
Бамого
22
Браатен
10
Бонне
10
Бонне
22
Браатен
20
Бергуньо
12
М'Бенге
12
М'Бенге
20
Бергуньо
27
Модест
11
Мулунгуи
11
Мулунгуи
27
Модест
19
Женешам
0
Сид
0
Сид
19
Женешам
8
Траоре
18
Бен-Саада
18
Бен-Саада
8
Траоре
Остались в запасе
Тулуза
Ницца
0
Себастьян Амель
ВР
14
Сорен Ларсен
ЦФ
15
Паулу Сезар
ЦЗ
14
Франсуа Сирье
ЦП
9
Ксавье Пентекот
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
18
Абейку Куанса
ЦП
0
Жереми Моро
ВР
8
Энох-Кофи Аду
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
0
Себастьян Амель
ВР
14
Сорен Ларсен
ЦФ
15
Паулу Сезар
ЦЗ
14
Франсуа Сирье
ЦП
9
Ксавье Пентекот
ЦФ
Остались в запасе
18
Абейку Куанса
ЦП
0
Жереми Моро
ВР
8
Энох-Кофи Аду
ЦП
Главный тренер
Ален Казанова
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Тулуза - Ницца
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Стадион:
Муниципал
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