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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Гренобль - Ницца
Гренобль - Ницца: обзор матча 02 мая 2009
Гренобль
02.05.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 34 тур
0 : 0
Завершен
Ницца
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гренобль - Ницца
Замена
Э. Мулунгуи
️️️️
Ж. Сабле
Замена
Б. Эль-Мубарки
️️️️
Л. Куртуа
Замена
Х. Бамого
️️️️
Ш. Бен-Саада
Вторая желтая
Л. Туре
Замена
Н. Акрур
️️️️
П. Бойя
Желтая карточка
Л. Туре
Желтая карточка
Л. Батльес
Желтая карточка
С. Пайо
Желтая карточка
О. Эшуафни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гренобль
0
Грэгори Уимби
ВР
3
Санди Пайо
ЛЗ
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
0
Валид Реграги
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
2
Лоран Куртуа
ПЗ
15
Алексис Ромао
ЦП
10
Лоран Батльес
ЦП
7
Даниэль Морейра
ЦФ
39
Ларсен Туре
ЦФ
11
Пьер Бойя
ЦФ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Ницца
1
Давид Оспина
ВР
0
Венсан Оньон
ЦЗ
5
Седрик Канте
ЦЗ
0
Жеральд Сид
ЦЗ
0
Ольвие Эшуафни
ПЗ
14
Эмерс Фаэ
ЦП
18
Дрисса Диаките
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
8
Давид Эльебюик
ЦП
27
Жульен Сабле
ПП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Гренобль
40
Ронан Ле Кром
ВР
27
Миливое Витакич
ЦЗ
15
Зоран Рендулич
ЦЗ
41
Франсис Н'Ганга
ЦЗ
8
Милош Димитриевич
ЦП
0
Бушаиб Эль-Мубарки
ЦФ
17
Нассим Акрур
ЦФ
Ницца
0
Лионель Летизи
ВР
8
Махамане Траоре
ОП
2
Адриэн Фавьян
ЦП
0
Роман Соле
ЦП
11
Эрик Мулунгуи
ЦФ
21
Хабиб Бамого
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
3-2-2-3
0
Уимби
5
Робен
0
Реграги
12
Цесар
3
Пайо
2
Куртуа
15
Ромао
10
Батльес
11
Бойя
39
Туре
7
Морейра
4-5-1
1
Оспина
0
Эшуафни
5
Канте
0
Сид
0
Оньон
27
Сабле
18
Диаките
18
Бен-Саада
8
Эльебюик
14
Фаэ
14
Реми
2
Куртуа
0
Эль-Мубарки
0
Эль-Мубарки
2
Куртуа
11
Бойя
17
Акрур
17
Акрур
11
Бойя
27
Сабле
11
Мулунгуи
11
Мулунгуи
27
Сабле
18
Бен-Саада
21
Бамого
21
Бамого
18
Бен-Саада
Остались в запасе
Гренобль
Ницца
27
Миливое Витакич
ЦЗ
8
Милош Димитриевич
ЦП
15
Зоран Рендулич
ЦЗ
40
Ронан Ле Кром
ВР
41
Франсис Н'Ганга
ЦЗ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
2
Адриэн Фавьян
ЦП
0
Роман Соле
ЦП
0
Лионель Летизи
ВР
8
Махамане Траоре
ОП
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
27
Миливое Витакич
ЦЗ
8
Милош Димитриевич
ЦП
15
Зоран Рендулич
ЦЗ
40
Ронан Ле Кром
ВР
41
Франсис Н'Ганга
ЦЗ
Остались в запасе
2
Адриэн Фавьян
ЦП
0
Роман Соле
ЦП
0
Лионель Летизи
ВР
8
Махамане Траоре
ОП
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Гренобль - Ницца
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Гренобль
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
21.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Главный судья:
Саид Эннжими
(Касабланка)
Стадион:
Стад де Альп
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