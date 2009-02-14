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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ле-Ман - Ницца
Ле-Ман - Ницца: обзор матча 14 февраля 2009
Ле-Ман
14.02.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 24 тур
1 : 2
Завершен
Ницца
52'
Т. Хельстад
76'
Э. Фаэ
90'
М. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ле-Ман - Ницца
Желтая карточка
О. Эшуафни
ГОЛ! 1:2!
М. Траоре
Замена
И. Камара
️️️️
Э. Ле Таллек
Красная карточка
Л. Реми
Вторая желтая
Г. Сердан
ГОЛ! 1:1!
Э. Фаэ
Замена
М. Кутадье
️️️️
М. Вагуэ
Замена
Э. Мулунгуи
️️️️
Ш. Бен-Саада
Замена
М. Траоре
️️️️
К. Кулибали
Замена
Ж. Сид
️️️️
С. Женешам
Желтая карточка
Т. Хельстад
ГОЛ! 1:0!
Т. Хельстад
Желтая карточка
Г. Сердан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ле-Ман
16
Родольф Рош
ВР
2
Антонио Жедер
ЛЗ
26
Самуэль Бухур
ЛЗ
19
Грегори Сердан
ЦЗ
19
Мамаду Вагуэ
ПЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
8
Фредерик Томас
ОП
22
Торстен Хельстад
ЦФ
20
Модибо Майга
ЦФ
14
Энтони Ле Таллек
ЦФ
Ницца
4
Онуекачи Апам
ЦЗ
5
Седрик Канте
ЦЗ
0
Ольвие Эшуафни
ПЗ
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
15
Кафумба Кулибали
ЦП
14
Эмерс Фаэ
ЦП
18
Дрисса Диаките
ЦП
19
Сирил Женешам
ЦП
21
Хабиб Бамого
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Ле-Ман
1
Тибо Ферран
ВР
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
0
Ибрахима Камара
ЛП
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
7
Фредрик Стремстад
ЦП
6
Матье Кутадье
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
Ницца
0
Лионель Летизи
ВР
0
Венсан Оньон
ЦЗ
0
Жеральд Сид
ЦЗ
8
Махамане Траоре
ОП
11
Эрик Мулунгуи
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
4-1-1-3
16
Рош
26
Бухур
2
Жедер
19
Сердан
19
Вагуэ
8
Томас
14
Лама
14
Ле Таллек
20
Майга
22
Хельстад
3-5-2
0
Эшуафни
5
Канте
4
Апам
18
Бен-Саада
14
Фаэ
18
Диаките
19
Женешам
15
Кулибали
14
Реми
21
Бамого
3
Аденьон
3
Аденьон
14
Ле Таллек
0
Камара
0
Камара
14
Ле Таллек
19
Вагуэ
6
Кутадье
6
Кутадье
19
Вагуэ
18
Бен-Саада
11
Мулунгуи
11
Мулунгуи
18
Бен-Саада
19
Женешам
0
Сид
0
Сид
19
Женешам
15
Кулибали
8
Траоре
8
Траоре
15
Кулибали
Остались в запасе
Ле-Ман
Ницца
7
Фредрик Стремстад
ЦП
1
Тибо Ферран
ВР
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
14
Матье Доссеви
ЦП
0
Венсан Оньон
ЦЗ
0
Лионель Летизи
ВР
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
7
Фредрик Стремстад
ЦП
1
Тибо Ферран
ВР
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
14
Матье Доссеви
ЦП
Остались в запасе
0
Венсан Оньон
ЦЗ
0
Лионель Летизи
ВР
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Ле-Ман - Ницца
2
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
3 : 1
10.10.2026
Ле-Ман
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Главный судья:
Эрик Пула
(Шартьели)
Стадион:
Омниспорт Леон-Боли
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