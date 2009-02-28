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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сошо - Ницца
Сошо - Ницца: обзор матча 28 февраля 2009
Сошо
28.02.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 26 тур
1 : 0
Завершен
Ницца
69'
В. Сверкош
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сошо - Ницца
Замена
Ж. Туласн
️️️️
Н. Морис-Белэй
Замена
Адеилсон
️️️️
С. Роль
ГОЛ! 1:0!
В. Сверкош
Замена
М. Мартен
️️️️
С. Дальма
Замена
Р. Будебуз
️️️️
М. Изабей
Замена
М. Траоре
️️️️
Ж. Сид
Замена
Д. Эльебюик
️️️️
Э. Мулунгуи
Желтая карточка
О. Апам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сошо
1
Маттью Дрейер
ВР
11
Яссин Микари
ЦЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
19
Жак Фати
ЦЗ
14
Ромейн Пито
ЦП
10
Стефан Дальма
ЦП
0
Стефан Пишо
ЦП
0
Микаэль Изабей
ПП
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
25
Вацлав Сверкош
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Ницца
1
Давид Оспина
ВР
5
Седрик Канте
ЦЗ
4
Онуекачи Апам
ЦЗ
0
Жеральд Сид
ЦЗ
0
Ольвие Эшуафни
ПЗ
0
Сириль Роль
ЦП
14
Эмерс Фаэ
ЦП
18
Дрисса Диаките
ЦП
27
Жульен Сабле
ПП
11
Эрик Мулунгуи
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Сошо
1
Жереми Гаванон
ВР
25
Омар Даф
ЛЗ
0
Оливье Томас
ЦЗ
7
Жоффрей Туласн
ЦП
15
Марвин Мартен
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
Ницца
0
Лионель Летизи
ВР
0
Венсан Оньон
ЦЗ
8
Махамане Траоре
ОП
15
Кафумба Кулибали
ЦП
8
Давид Эльебюик
ЦП
0
Адеилсон
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
3-4-3
1
Дрейер
11
Микари
24
Перки
19
Фати
14
Пито
10
Дальма
0
Пишо
0
Изабей
9
Эрдинг
25
Сверкош
19
Морис-Белэй
4-4-2
1
Оспина
0
Эшуафни
4
Апам
0
Сид
5
Канте
27
Сабле
14
Фаэ
18
Диаките
0
Роль
14
Реми
11
Мулунгуи
19
Морис-Белэй
7
Туласн
7
Туласн
19
Морис-Белэй
10
Дальма
15
Мартен
15
Мартен
10
Дальма
0
Изабей
10
Будебуз
10
Будебуз
0
Изабей
0
Роль
0
Адеилсон
0
Адеилсон
0
Роль
0
Сид
8
Траоре
8
Траоре
0
Сид
11
Мулунгуи
8
Эльебюик
8
Эльебюик
11
Мулунгуи
Остались в запасе
Сошо
Ницца
0
Оливье Томас
ЦЗ
1
Жереми Гаванон
ВР
25
Омар Даф
ЛЗ
0
Венсан Оньон
ЦЗ
0
Лионель Летизи
ВР
15
Кафумба Кулибали
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
0
Оливье Томас
ЦЗ
1
Жереми Гаванон
ВР
25
Омар Даф
ЛЗ
Остались в запасе
0
Венсан Оньон
ЦЗ
0
Лионель Летизи
ВР
15
Кафумба Кулибали
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Сошо - Ницца
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
- : -
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Бре
(Сент-Брек)
Стадион:
Огюст Бональ
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