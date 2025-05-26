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H. Al Maqati - статистика

Завершил карьеру
#11
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аль-Оруба
29
0
2
7
0
Матчи игрока в этом турнире
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Оруба
3 : 2
26.05.2025
Аль-Таавун
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Кадисия
3 : 1
20.05.2025
Аль-Оруба
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Оруба
1 : 2
16.05.2025
Халидж
1' - 56'
49'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Хиляль
4 : 0
12.05.2025
Аль-Оруба
87' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Рияд
2 : 4
01.05.2025
Аль-Оруба
1' - 46'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Аль-Оруба
2 : 2
24.04.2025
Аль-Фейха
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
Аль-Оруба
0 : 4
19.04.2025
Аль-Раед
1' - 85'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 27 тур
Аль-Иттихад
2 : 0
10.04.2025
Аль-Оруба
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 25 тур
Аль-Шабаб
6 : 0
13.03.2025
Аль-Оруба
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур
Аль-Оруба
1 : 2
08.03.2025
Аль-Иттифак
1' - 90'
39'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Аль-Оруба
2 : 1
28.02.2025
Аль-Наср
1' - 90'
80'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
Дамак
1 : 2
24.02.2025
Аль-Оруба
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
Аль-Фат
1 : 0
20.02.2025
Аль-Оруба
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
Аль-Фат
1 : 0
20.02.2025
Аль-Оруба
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 20 тур
Аль-Оруба
2 : 0
14.02.2025
Аль-Холуд
1' - 90'
32'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
Аль-Оруба
4 : 2
07.02.2025
Аль-Вахда
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Аль-Таавун
0 : 0
26.01.2025
Аль-Оруба
1' - 90'
70'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Аль-Оруба
0 : 2
22.01.2025
Аль-Кадисия
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
Халидж
3 : 0
17.01.2025
Аль-Оруба
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Оруба
0 : 5
11.01.2025
Аль-Хиляль
1' - 90'
14'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Оруба
0 : 1
06.12.2024
Аль-Рияд
1' - 76'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Фейха
0 : 1
28.11.2024
Аль-Оруба
1' - 90'
90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Раед
3 : 1
23.11.2024
Аль-Оруба
72' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Оруба
0 : 2
07.11.2024
Аль-Иттихад
90' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Охдуд
4 : 0
31.10.2024
Аль-Оруба
78' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Оруба
0 : 3
24.10.2024
Аль-Шабаб
1' - 46'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
Аль-Иттифак
2 : 3
20.10.2024
Аль-Оруба
1' - 73'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
Аль-Наср
3 : 0
05.10.2024
Аль-Оруба
1' - 74'
60'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Аль-Оруба
1 : 0
28.09.2024
Дамак
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Аль-Оруба
1 : 0
19.09.2024
Аль-Фат
1' - 90'
22'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Аль-Холуд
3 : 3
15.09.2024
Аль-Оруба
1' - 90'
77'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
Аль-Вахда
2 : 1
28.08.2024
Аль-Оруба
1' - 90'
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