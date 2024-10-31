Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Охдуд - Аль-Оруба
Аль-Охдуд - Аль-Оруба: обзор матча 31 октября 2024
Аль-Охдуд
31.10.2024, четверг, 18:10
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
4 : 0
Завершен
Аль-Оруба
45+5'
И. Коне (П)
64'
К. Бассогог
83'
К. Бассогог
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Охдуд - Аль-Оруба
Замена
М. Аль-Саид
️️️️
М. Аль-Кайди
89'
Замена
H. Al Zabdani
️️️️
Н. Мусона
86'
Замена
A. Al Hatila
️️️️
К. Бассогог
86'
ГОЛ! 3:0!
К. Бассогог
Пас отдал
Х. Себастьян Педроса
83'
78'
Замена
H. Al Maqati
️️️️
Н. Аль-Камири
78'
Замена
Б. Янг
️️️️
Э. Боатенг
Замена
С. Аль-Аббас
️️️️
И. Коне
77'
ГОЛ! 2:0!
К. Бассогог
Пас отдал
Д. Лоу
64'
56'
Замена
M. Al-Saiari
️️️️
С. Аль-Роки
56'
Замена
Ф. Аль-Тораис
️️️️
Ф. Аль-Рашиди
ГОЛ с пенальти! 1:0!
И. Коне
45'
+5
30'
Замена
А. Аль-Шаммари
️️️️
И. Аль-Зубайди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Охдуд
28
Пауло Витор
ВР
27
Авад Фарадж
ЦЗ
98
Моханад Аль-Кайди
ЦЗ
37
Дамион Лоу
ЦЗ
4
Саид Аль-Рубаи
(К)
ЦЗ
77
Савиур Годвин
ЛВ
6
Петрос
ОП
16
Хуан Себастьян Педроса
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
13
Кристиан Бассогог
ПП
28
Ибрахима Коне
ЦФ
Главный тренер
Мартин Севела
Аль-Оруба
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
13
Ибрахим Аль-Зубайди
ЛЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
33
Хусейн Аль-Шуваиш
(К)
ЦЗ
12
Наваф Аль-Камири
ПЗ
80
Фахад Аль-Рашиди
ЦП
6
M. Al Qarni
ЦП
24
Саттам Аль-Роки
ЦП
73
Карло Мухар
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Аль-Охдуд
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
15
Наиф Асири
ЦЗ
87
Ghassan
ЦЗ
8
Hussain Al Zabdani
ЦЗ
2
Мохаммед Аль-Саид
ЛВ
12
Abdulaziz Al Hatila
ЦП
19
Saud Salem
ЦП
10
Mohammed Al Jahif
ЦП
14
Салех Аль-Аббас
ЦФ
Аль-Оруба
1
Rafi Al-Ruwaili
ВР
18
Абдулмалик Аль-Шаммари
ЛЗ
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
27
Фаваз Аль-Тораис
ЛВ
7
Fahad Zubaidi
ЦП
11
H. Al Maqati
ЦП
9
Брэд Янг
ЦФ
90
Mohammed Al-Saiari
ЦФ
4-1-2-2-1
28
Витор
27
Фарадж
37
Лоу
4
Аль-Рубаи
98
Аль-Кайди
6
Петрос
16
Педроса
13
Бассогог
77
Годвин
17
Мусона
28
Коне
4-5-1
1
12
Аль-Камири
27
Кандусс
33
Аль-Шуваиш
13
Аль-Зубайди
7
Гудмундссон
6
24
Аль-Роки
73
Мухар
80
Аль-Рашиди
9
Боатенг
17
Мусона
8
8
17
Мусона
13
Бассогог
12
12
13
Бассогог
98
Аль-Кайди
2
Аль-Саид
2
Аль-Саид
98
Аль-Кайди
28
Коне
14
Аль-Аббас
14
Аль-Аббас
28
Коне
13
Аль-Зубайди
18
Аль-Шаммари
18
Аль-Шаммари
13
Аль-Зубайди
12
Аль-Камири
11
11
12
Аль-Камири
80
Аль-Рашиди
27
Аль-Тораис
27
Аль-Тораис
80
Аль-Рашиди
9
Боатенг
9
Янг
9
Янг
9
Боатенг
24
Аль-Роки
90
90
24
Аль-Роки
Остались в запасе
Аль-Охдуд
Аль-Оруба
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
15
Наиф Асири
ЦЗ
87
Ghassan
ЦЗ
19
Saud Salem
ЦП
10
Mohammed Al Jahif
ЦП
Главный тренер
Мартин Севела
1
Rafi Al-Ruwaili
ВР
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
7
Fahad Zubaidi
ЦП
Главный тренер
Альваро Пачеко
Остались в запасе
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
15
Наиф Асири
ЦЗ
87
Ghassan
ЦЗ
19
Saud Salem
ЦП
10
Mohammed Al Jahif
ЦП
Остались в запасе
1
Rafi Al-Ruwaili
ВР
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
7
Fahad Zubaidi
ЦП
Главный тренер
Мартин Севела
Главный тренер
Альваро Пачеко
Статистика матча Аль-Охдуд - Аль-Оруба
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
7
2
Нарушения
11
10
Офсайды
1
0
Количество передач
426
471
Точность передач %
80
82
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Матчи команд
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Рияд
1 : 0
21.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Охдуд
3 : 1
16.05.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Холуд
0 : 0
12.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Ахли
4 : 0
03.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Охдуд
1 : 3
30.04.2026
Аль-Иттифак
Аль-Оруба
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Оруба
3 : 2
26.05.2025
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Кадисия
3 : 1
20.05.2025
Аль-Оруба
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Оруба
1 : 2
16.05.2025
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Хиляль
4 : 0
12.05.2025
Аль-Оруба
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Рияд
2 : 4
01.05.2025
Аль-Оруба
Информация о матче
Главный судья:
Мохаммед Халед Аль-Хоаиш
Стадион:
Принс Хатлул
Новости команд
Все
Аль-Охдуд
Аль-Оруба
Игрок «Акрона» перешел в саудовский клуб
25 сентября
«Аль-Рияд» – «Аль-Охдуд»: прогноз и ставки на матч 21 мая 2026 с коэффициентом 1.40
20 мая
«Аль-Холуд» – «Аль-Охдуд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2026
12 мая
«Аль-Холуд» – «Аль-Охдуд»: прогноз и ставки на матч 12 мая 2026 с коэффициентом 1.6
11 мая
«Аль-Охдуд» – «Аль-Иттифак»: прогноз и ставки на матч 30 апреля 2026 с коэффициентом 1.75
29 апреля
«Аль-Рияд» – «Аль-Охдуд»: прогноз и ставки на матч 21 мая 2026 с коэффициентом 1.40
20 мая
«Аль-Холуд» – «Аль-Охдуд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2026
12 мая
«Аль-Холуд» – «Аль-Охдуд»: прогноз и ставки на матч 12 мая 2026 с коэффициентом 1.6
11 мая
«Аль-Охдуд» – «Аль-Иттифак»: прогноз и ставки на матч 30 апреля 2026 с коэффициентом 1.75
29 апреля
«Дамак» – «Аль-Охдуд»: прогноз и ставки на матч 23 апреля 2026 с коэффициентом 1.67
22 апреля
Игрок «Акрона» перешел в саудовский клуб
25 сентября
«Спартаку» предложили подписать экс-защитника «Челси» и сборной Франции
2025.07.22 16:39
19
Экс-игрок «Челси» и сборной Франции может перейти в «Динамо»
2025.07.19 11:43
3
Прогноз на точный счeт матча «Аль-Оруба» – «Аль-Таавун»: Высшая лига, 26 мая 2025
2025.05.25 10:39
Прогноз на точный счет матча «Аль-Кадисия» – «Аль-Оруба»: Высшая лига, 20 мая 2025
2025.05.19 09:38
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+