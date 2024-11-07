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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Оруба - Аль-Иттихад
Аль-Оруба - Аль-Иттихад: обзор матча 07 ноября 2024
Аль-Оруба
07.11.2024, четверг, 20:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
0 : 2
Завершен
Аль-Иттихад
25'
С. Аль-Шехри
52'
С. Бергвейн (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Оруба - Аль-Иттихад
Замена
H. Al Maqati
️️️️
А. Аль-Шаммари
90'
+5
90'
+2
Замена
А. Аль-Обуд
️️️️
С. Бергвейн
84'
Желтая карточка
Х. Аль-Гамди
74'
Замена
Х. Кадеш
️️️️
С. Аль-Шехри
74'
Замена
Х. Аль-Гамди
️️️️
А. Саид
Замена
К. Мухар
️️️️
M. Al Qarni
71'
52'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
С. Бергвейн
45'
+4
Замена
Д. Перейра
️️️️
А. Аль-Амри
25'
ГОЛ! 0:1!
С. Аль-Шехри
Пас отдал
М. Шанкити
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Оруба
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
18
Абдулмалик Аль-Шаммари
ЛЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
4
Курт Зума
(К)
ЦЗ
33
Хусейн Аль-Шуваиш
ЦЗ
12
Наваф Аль-Камири
ПЗ
6
M. Al Qarni
ЦП
80
Фахад Аль-Рашиди
ЦП
7
Fahad Zubaidi
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Аль-Иттихад
1
Предраг Райкович
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
5
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
6
Саад Аль-Муса
ЦЗ
13
Муханнад Шанкити
ПЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
19
Мусса Диаби
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
6
Фабиньо
(К)
ОП
77
Абдулела Саид
ЦП
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Аль-Оруба
1
Rafi Al-Ruwaili
ВР
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
27
Фаваз Аль-Тораис
ЛВ
73
Карло Мухар
ЦП
70
Абдулрахман Аль-Анази
ЦП
11
H. Al Maqati
ЦП
24
Саттам Аль-Роки
ЦП
9
Брэд Янг
ЦФ
90
Mohammed Al-Saiari
ЦФ
Аль-Иттихад
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
15
Хасан Кадеш
ЛЗ
42
Муат Факихи
ЛЗ
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
6
Авад Аль-Нашри
ОП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
24
Абдулрахман Аль-Обуд
ПВ
3-2-4-1
1
27
Кандусс
4
Зума
33
Аль-Шуваиш
18
Аль-Шаммари
12
Аль-Камири
6
80
Аль-Рашиди
7
7
Гудмундссон
9
Боатенг
4-2-1-2-1
1
Райкович
13
Шанкити
5
Аль-Амри
6
Аль-Муса
2
Митай
91
Канте
6
Фабиньо
77
Саид
34
Бергвейн
19
Диаби
11
Аль-Шехри
6
73
Мухар
73
Мухар
6
18
Аль-Шаммари
11
11
18
Аль-Шаммари
11
Аль-Шехри
15
Кадеш
15
Кадеш
11
Аль-Шехри
5
Аль-Амри
2
Перейра
2
Перейра
5
Аль-Амри
77
Саид
80
Аль-Гамди
80
Аль-Гамди
77
Саид
34
Бергвейн
24
Аль-Обуд
24
Аль-Обуд
34
Бергвейн
Остались в запасе
Аль-Оруба
Аль-Иттихад
1
Rafi Al-Ruwaili
ВР
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
70
Абдулрахман Аль-Анази
ЦП
24
Саттам Аль-Роки
ЦП
27
Фаваз Аль-Тораис
ЛВ
9
Брэд Янг
ЦФ
90
Mohammed Al-Saiari
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
Остались в запасе
1
Rafi Al-Ruwaili
ВР
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
70
Абдулрахман Аль-Анази
ЦП
24
Саттам Аль-Роки
ЦП
27
Фаваз Аль-Тораис
ЛВ
9
Брэд Янг
ЦФ
90
Mohammed Al-Saiari
ЦФ
Остались в запасе
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Статистика матча Аль-Оруба - Аль-Иттихад
1
Всего ударов по воротам
11
7
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
27
73
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
11
22
Офсайды
2
4
Количество передач
252
688
Сейвы
2
3
Точность передач %
70
92
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
3
0
Матчи команд
Аль-Оруба
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Оруба
3 : 2
26.05.2025
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Кадисия
3 : 1
20.05.2025
Аль-Оруба
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Оруба
1 : 2
16.05.2025
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Хиляль
4 : 0
12.05.2025
Аль-Оруба
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Рияд
2 : 4
01.05.2025
Аль-Оруба
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Халидж
- : -
04.12.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттихад
1 : 0
27.11.2026
Неом
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Иттихад
2 : 0
23.11.2026
Пахтакор
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Иттихад
1 : 4
02.11.2026
Аль-Айн
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Абха
1 : 1
30.10.2026
Аль-Иттихад
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Нефтчи
1 : 2
26.10.2026
Аль-Иттихад
Информация о матче
Главный судья:
Халед Салех Аль-Тураис
(Эр-Рияд)
Стадион:
Al-Oruba Club Stadium, Sakakah
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