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Rayan Albloushi - статистика

Завершил карьеру
#24 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аль-Рияд
7
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Рияд
0 : 1
26.05.2025
Аль-Ахли
89' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Рияд
2 : 4
01.05.2025
Аль-Оруба
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Аль-Рияд
2 : 2
23.04.2025
Аль-Фат
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
Аль-Иттифак
1 : 0
17.04.2025
Аль-Рияд
90' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 27 тур
Аль-Наср
2 : 1
12.04.2025
Аль-Рияд
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
Аль-Рияд
0 : 0
05.04.2025
Дамак
70' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Аль-Ахли
5 : 0
26.01.2025
Аль-Рияд
75' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Аль-Рияд
1 : 0
21.01.2025
Аль-Таавун
89' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
Аль-Шабаб
2 : 1
15.01.2025
Аль-Рияд
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Оруба
0 : 1
06.12.2024
Аль-Рияд
90' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Фат
1 : 2
28.11.2024
Аль-Рияд
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Рияд
0 : 0
24.11.2024
Аль-Иттифак
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Рияд
0 : 1
08.11.2024
Аль-Наср
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Дамак
2 : 2
01.11.2024
Аль-Рияд
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Рияд
0 : 1
24.10.2024
Аль-Иттихад
80' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
Аль-Охдуд
0 : 1
20.10.2024
Аль-Рияд
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
Аль-Рияд
2 : 1
04.10.2024
Аль-Кадисия
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Аль-Фейха
2 : 0
29.09.2024
Аль-Рияд
75' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
Аль-Рияд
3 : 1
29.08.2024
Аль-Холуд
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Вахда
3 : 3
22.08.2024
Аль-Рияд
Был в запасе
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