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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Рияд - Аль-Кадисия
Аль-Рияд - Аль-Кадисия: обзор матча 04 октября 2024
Аль-Рияд
04.10.2024, пятница, 18:15
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Аль-Кадисия
24'
Л. Кал
59'
И. Байеш
79'
A. Al-Othman
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Рияд - Аль-Кадисия
Замена
З. Аль-Сахафи
️️️️
М. Тамбакти
90'
+3
Желтая карточка
Тозе
88'
79'
ГОЛ! 2:1!
A. Al-Othman
Пас отдал
Т. Аль-Аммар
78'
Замена
️️️️
И. Альмена
78'
Замена
A. Al-Othman
️️️️
Э. Фернандес
62'
Замена
Т. Аль-Аммар
️️️️
К. Пуэртас
ГОЛ! 2:0!
И. Байеш
Пас отдал
Й. Барбе
59'
57'
Желтая карточка
Н. Нандес
46'
Замена
М. Абулшамат
️️️️
К. Аль-Уджами
ГОЛ! 1:0!
Л. Кал
Пас отдал
Тозе
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Рияд
82
Милан Борян
ВР
16
Абдулела Аль-Хайбари
(К)
ЛЗ
78
Марзук Тамбакти
ЦЗ
7
Файз Селемани
ЦЗ
13
Ахмед Асири
ЦЗ
8
Ибрагим Байеш
ЛВ
21
Лукас Кал
ОП
43
Бернард Менса
ЦП
20
Тозе
АП
13
Мохамед Конате
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
Аль-Кадисия
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Джехад Такри
ЦЗ
6
Начо
(К)
ЦЗ
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
6
Эсекьель Фернандес
ОП
52
Хуссейн Аль-Монассар
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
8
Найтан Нандес
ЦП
23
Икер Альмена
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
33
Хулиан Киньонес
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Аль-Рияд
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
21
Зияд Аль-Сахафи
ЦЗ
25
Сувайлем Аль-Манхали
ЦЗ
27
Хуссейн Аль-Нувеки
ПЗ
50
Nawaf Al-Hawsawi
ЦП
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
88
Яхья аш-Шехри
АП
17
Мохаммед Салех
ПВ
24
Rayan Albloushi
ЦФ
Аль-Кадисия
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
2
Мохаммед Абулшамат
ЦЗ
39
Абдулрахман Аль-Давсари
ЦП
7
Турки Аль-Аммар
ЦП
11
Али Абдулла Азази
ЦП
14
Saif Rashad Mohamed
ЦП
9
Abdulaziz Al-Othman
ЦФ
19
Хайтам Асири
ЦФ
4-1-1-2-2
82
Борян
16
Аль-Хайбари
7
Селемани
13
Асири
78
Тамбакти
21
Кал
43
Менса
8
Байеш
20
Тозе
5
Барбе
13
Конате
3-1-3-1-2
1
Кастелс
4
Такри
6
Начо
87
Аль-Уджами
6
Фернандес
52
Аль-Монассар
21
Пуэртас
8
Нандес
23
Альмена
33
Киньонес
7
Обамеянг
78
Тамбакти
21
Аль-Сахафи
21
Аль-Сахафи
78
Тамбакти
87
Аль-Уджами
2
Абулшамат
2
Абулшамат
87
Аль-Уджами
21
Пуэртас
7
Аль-Аммар
7
Аль-Аммар
21
Пуэртас
6
Фернандес
9
9
6
Фернандес
Остались в запасе
Аль-Рияд
Аль-Кадисия
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
25
Сувайлем Аль-Манхали
ЦЗ
27
Хуссейн Аль-Нувеки
ПЗ
50
Nawaf Al-Hawsawi
ЦП
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
88
Яхья аш-Шехри
АП
17
Мохаммед Салех
ПВ
24
Rayan Albloushi
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
39
Абдулрахман Аль-Давсари
ЦП
11
Али Абдулла Азази
ЦП
14
Saif Rashad Mohamed
ЦП
19
Хайтам Асири
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
25
Сувайлем Аль-Манхали
ЦЗ
27
Хуссейн Аль-Нувеки
ПЗ
50
Nawaf Al-Hawsawi
ЦП
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
88
Яхья аш-Шехри
АП
17
Мохаммед Салех
ПВ
24
Rayan Albloushi
ЦФ
Остались в запасе
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
39
Абдулрахман Аль-Давсари
ЦП
11
Али Абдулла Азази
ЦП
14
Saif Rashad Mohamed
ЦП
19
Хайтам Асири
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Аль-Рияд - Аль-Кадисия
1
1
Всего ударов по воротам
11
17
Удары в створ
6
8
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
5
Нарушения
11
9
Офсайды
2
3
Количество передач
240
555
Сейвы
6
4
Точность передач %
73
87
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
5
13
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Матчи команд
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Рияд
- : -
05.12.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Фат
1 : 0
26.11.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Рияд
0 : 6
29.10.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Рияд
2 : 1
24.10.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Дирия
1 : 0
20.10.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Фейха
1 : 1
11.10.2026
Аль-Рияд
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Наср
- : -
04.12.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Кадисия
2 : 0
27.11.2026
Аль-Фейха
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Шабаб Аль-Ахли
1 : 5
24.11.2026
Аль-Кадисия
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Гарафа
0 : 5
02.11.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Рияд
0 : 6
29.10.2026
Аль-Кадисия
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Кадисия
1 : 1
26.10.2026
Аль-Садд
Информация о матче
Главный судья:
Иван Бартон
(Санта-Ана)
Стадион:
Принс Турки бин Абдул Азиз
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