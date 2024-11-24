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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Рияд - Аль-Иттифак
Аль-Рияд - Аль-Иттифак: обзор матча 24 ноября 2024
Аль-Рияд
24.11.2024, воскресенье, 17:40
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
0 : 0
Завершен
Аль-Иттифак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Рияд - Аль-Иттифак
90'
+3
Замена
M. Dawran
️️️️
К. Токо Экамби
65'
Замена
Ж. Кошта
️️️️
А. Медран
Замена
Б. Менса
️️️️
Х. Аль-Нувеки
65'
56'
Желтая карточка
А. Медран
Желтая карточка
Л. Кал
38'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Рияд
82
Милан Борян
ВР
78
Марзук Тамбакти
ЦЗ
13
Ахмед Асири
ЦЗ
7
Файз Селемани
ЦЗ
27
Хуссейн Аль-Нувеки
ПЗ
8
Ибрагим Байеш
ЛВ
21
Лукас Кал
ОП
50
Nawaf Al-Hawsawi
ЦП
20
Тозе
АП
88
Яхья аш-Шехри
(К)
АП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
Аль-Иттифак
1
Марек Родак
ВР
70
Абдулла Хатиб
ЦЗ
3
Абдулла Маду
ЦЗ
61
Радхи Аль-Отаиб
ПЗ
33
Мадалла Аль-Олаян
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
42
Секо Фофана
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
(К)
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Аль-Рияд
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
25
Сувайлем Аль-Манхали
ЦЗ
10
Наваф Аль-Абед
ПЗ
28
Бадр Аль-Мутайри
ЦП
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
17
Мохаммед Салех
ПВ
72
Нассер Аль-Биши
ЦФ
24
Rayan Albloushi
ЦФ
Аль-Иттифак
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
87
Meshal Ali Khayrallah
ЦЗ
37
Абдулбазит Хинди
ЦЗ
29
Мохамед Абдулрахман
ЦЗ
46
Абдулазиз Аль-Алива
ЛВ
29
Majed Dawran
ЦП
67
Жоау Кошта
ПВ
27
Hassan Al Musallam
ЦФ
15
Abdullah Al Bishi
ЦФ
4-1-1-3-1
82
Борян
78
Тамбакти
13
Асири
7
Селемани
27
Аль-Нувеки
21
Кал
50
8
Байеш
88
аш-Шехри
20
Тозе
5
Барбе
4-3-1-2
1
Родак
33
Аль-Олаян
70
Хатиб
3
Маду
61
Аль-Отаиб
42
Фофана
23
Вейналдум
10
Медран
10
Грей
9
Экамби
9
Дембеле
27
Аль-Нувеки
43
Менса
43
Менса
27
Аль-Нувеки
9
Экамби
29
29
9
Экамби
10
Медран
67
Кошта
67
Кошта
10
Медран
Остались в запасе
Аль-Рияд
Аль-Иттифак
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
25
Сувайлем Аль-Манхали
ЦЗ
10
Наваф Аль-Абед
ПЗ
28
Бадр Аль-Мутайри
ЦП
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
17
Мохаммед Салех
ПВ
72
Нассер Аль-Биши
ЦФ
24
Rayan Albloushi
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
87
Meshal Ali Khayrallah
ЦЗ
37
Абдулбазит Хинди
ЦЗ
29
Мохамед Абдулрахман
ЦЗ
46
Абдулазиз Аль-Алива
ЛВ
27
Hassan Al Musallam
ЦФ
15
Abdullah Al Bishi
ЦФ
Остались в запасе
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
25
Сувайлем Аль-Манхали
ЦЗ
10
Наваф Аль-Абед
ПЗ
28
Бадр Аль-Мутайри
ЦП
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
17
Мохаммед Салех
ПВ
72
Нассер Аль-Биши
ЦФ
24
Rayan Albloushi
ЦФ
Остались в запасе
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
87
Meshal Ali Khayrallah
ЦЗ
37
Абдулбазит Хинди
ЦЗ
29
Мохамед Абдулрахман
ЦЗ
46
Абдулазиз Аль-Алива
ЛВ
27
Hassan Al Musallam
ЦФ
15
Abdullah Al Bishi
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
Статистика матча Аль-Рияд - Аль-Иттифак
1
1
Всего ударов по воротам
7
9
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
6
Нарушения
8
13
Офсайды
8
5
Количество передач
383
577
Сейвы
2
4
Точность передач %
83
88
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
2
2
Матчи команд
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Рияд
- : -
05.12.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Фат
1 : 0
26.11.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Рияд
0 : 6
29.10.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Рияд
2 : 1
24.10.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Дирия
1 : 0
20.10.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Фейха
1 : 1
11.10.2026
Аль-Рияд
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Шабаб
- : -
03.12.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттифак
1 : 3
28.11.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Таавун
1 : 1
31.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Холуд
0 : 3
24.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Иттифак
1 : 4
20.10.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Неом
0 : 1
17.10.2026
Аль-Иттифак
Информация о матче
Главный судья:
Ahmad Al Rumaikhani, Saudi Arabia
Стадион:
Принс Турки бин Абдул Азиз
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