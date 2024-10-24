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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Рияд - Аль-Иттихад
Аль-Рияд - Аль-Иттихад: обзор матча 24 октября 2024
Аль-Рияд
24.10.2024, четверг, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
0 : 1
Завершен
Аль-Иттихад
45+2'
Н. Канте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Рияд - Аль-Иттихад
86'
Замена
А. Аль-Биши
️️️️
С. Бергвейн
84'
Желтая карточка
А. Аль-Амри
82'
Замена
Х. Аль-Гамди
️️️️
У. Ауа
Замена
R. Albloushi
️️️️
Б. Менса
80'
Замена
Ф. Селемани
️️️️
И. Байеш
73'
69'
Желтая карточка
У. Ауа
Желтая карточка
А. Асири
66'
48'
Желтая карточка
М. Митай
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
Н. Канте
Пас отдал
М. Диаби
Желтая карточка
А. Аль-Хайбари
45'
+1
Красная карточка
З. Аль-Сахафи
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Рияд
82
Милан Борян
ВР
16
Абдулела Аль-Хайбари
(К)
ЛЗ
21
Зияд Аль-Сахафи
ЦЗ
13
Ахмед Асири
ЦЗ
27
Хуссейн Аль-Нувеки
ПЗ
8
Ибрагим Байеш
ЛВ
21
Лукас Кал
ОП
43
Бернард Менса
ЦП
20
Тозе
АП
13
Мохамед Конате
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
Аль-Иттихад
1
Предраг Райкович
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
5
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
6
Саад Аль-Муса
ЦЗ
13
Муханнад Шанкити
ПЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
19
Мусса Диаби
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
91
Н'Голо Канте
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
9
Карим Бензема
(К)
ЦФ
Аль-Рияд
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
25
Сувайлем Аль-Манхали
ЦЗ
78
Марзук Тамбакти
ЦЗ
7
Файз Селемани
ЦЗ
50
Nawaf Al-Hawsawi
ЦП
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
88
Яхья аш-Шехри
АП
17
Мохаммед Салех
ПВ
24
Rayan Albloushi
ЦФ
Аль-Иттихад
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
77
Абдулела Саид
ЦП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
24
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
4-1-1-2-2
82
Борян
16
Аль-Хайбари
21
Аль-Сахафи
13
Асири
27
Аль-Нувеки
21
Кал
43
Менса
8
Байеш
20
Тозе
5
Барбе
13
Конате
4-2-1-2-1
1
Райкович
13
Шанкити
5
Аль-Амри
6
Аль-Муса
2
Митай
6
Фабиньо
91
Канте
10
Ауа
34
Бергвейн
19
Диаби
9
Бензема
8
Байеш
7
Селемани
7
Селемани
8
Байеш
43
Менса
24
24
43
Менса
10
Ауа
80
Аль-Гамди
80
Аль-Гамди
10
Ауа
34
Бергвейн
24
Аль-Биши
24
Аль-Биши
34
Бергвейн
Остались в запасе
Аль-Рияд
Аль-Иттихад
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
25
Сувайлем Аль-Манхали
ЦЗ
78
Марзук Тамбакти
ЦЗ
50
Nawaf Al-Hawsawi
ЦП
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
88
Яхья аш-Шехри
АП
17
Мохаммед Салех
ПВ
Главный тренер
Янник Феррера
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
77
Абдулела Саид
ЦП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Остались в запасе
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
25
Сувайлем Аль-Манхали
ЦЗ
78
Марзук Тамбакти
ЦЗ
50
Nawaf Al-Hawsawi
ЦП
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
88
Яхья аш-Шехри
АП
17
Мохаммед Салех
ПВ
Остались в запасе
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
77
Абдулела Саид
ЦП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
Статистика матча Аль-Рияд - Аль-Иттихад
2
1
3
Всего ударов по воротам
9
12
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
26
74
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
5
Нарушения
7
8
Офсайды
2
2
Количество передач
233
714
Сейвы
5
3
Точность передач %
71
89
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Рияд
- : -
05.12.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Фат
1 : 0
26.11.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Рияд
0 : 6
29.10.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Рияд
2 : 1
24.10.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Дирия
1 : 0
20.10.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Фейха
1 : 1
11.10.2026
Аль-Рияд
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Халидж
- : -
04.12.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттихад
1 : 0
27.11.2026
Неом
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Иттихад
2 : 0
23.11.2026
Пахтакор
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Иттихад
1 : 4
02.11.2026
Аль-Айн
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Абха
1 : 1
30.10.2026
Аль-Иттихад
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Нефтчи
1 : 2
26.10.2026
Аль-Иттихад
Информация о матче
Главный судья:
Sami Ahmed Al-Jurays, Saudi Arabia
Стадион:
Принс Турки бин Абдул Азиз
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