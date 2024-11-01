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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Дамак - Аль-Рияд
Дамак - Аль-Рияд: обзор матча 01 ноября 2024
Дамак
01.11.2024, пятница, 18:15
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 2
Завершен
Аль-Рияд
43'
Х. Диалло
90+2'
Д. Н'Куду (П)
23'
Б. Менса
68'
Ф. Селемани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дамак - Аль-Рияд
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Д. Н'Куду
90'
+2
88'
Замена
Я. аш-Шехри
️️️️
Б. Менса
Замена
Х. Аль-Гамди
️️️️
Р. Солан
82'
Замена
Ф. Аль-Субиани
️️️️
A. Fallatah
82'
Замена
М. Аль-Хайбари
️️️️
А. Бедран
82'
Замена
М. Аль-Немер
️️️️
Т. Абдулла
77'
68'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Селемани
Пас отдал
Б. Менса
Желтая карточка
Д. Саяр Аль-Анази
61'
60'
Замена
Х. Аль-Нувеки
️️️️
М. Тамбакти
46'
Желтая карточка
А. Асири
45'
+2
Желтая карточка
М. Тамбакти
ГОЛ! 1:1!
Х. Диалло
Пас отдал
Д. Н'Куду
43'
23'
ГОЛ! 0:1!
Б. Менса
Пас отдал
Ф. Селемани
Желтая карточка
Т. Абдулла
17'
Желтая карточка
Н. Станчу
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дамак
1
Флориан Ницэ
ВР
12
Сануси Аль-Хавсави
ЛЗ
21
Дари Саяр Аль-Анази
ЛЗ
15
Фарук Шафаи
(К)
ЦЗ
3
Абделькадер Бедран
ЦЗ
6
Тарек Абдулла
ПЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
95
A. Fallatah
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
15
Рамзи Солан
ЦФ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Аль-Рияд
82
Милан Борян
ВР
16
Абдулела Аль-Хайбари
(К)
ЛЗ
7
Файз Селемани
ЦЗ
78
Марзук Тамбакти
ЦЗ
13
Ахмед Асири
ЦЗ
8
Ибрагим Байеш
ЛВ
21
Лукас Кал
ОП
43
Бернард Менса
ЦП
20
Тозе
АП
17
Мохаммед Салех
ПВ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
Дамак
22
Абдулбазит Хавсви
ВР
4
Нур Аль-Рашиди
ЦЗ
67
Мохаммед Аль-Хайбари
ЦЗ
6
Файсал Аль-Субиани
ОП
18
Ахмед Хариси
ЦП
75
Мешари Аль-Немер
ЦФ
19
Thamer
ЦФ
90
Хаззаа Аль-Гамди
ЦФ
14
Абдулла Аль-Могрен
ЦФ
Аль-Рияд
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
25
Сувайлем Аль-Манхали
ЦЗ
27
Хуссейн Аль-Нувеки
ПЗ
50
Nawaf Al-Hawsawi
ЦП
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
88
Яхья аш-Шехри
АП
24
Rayan Albloushi
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
3-2-3-2
1
Ницэ
12
Аль-Хавсави
15
Шафаи
3
Бедран
21
Аль-Анази
6
Абдулла
14
Н'Куду
95
10
Станчу
13
Диалло
15
Солан
4-1-1-3-1
82
Борян
7
Селемани
78
Тамбакти
13
Асири
16
Аль-Хайбари
21
Кал
43
Менса
17
Салех
20
Тозе
8
Байеш
5
Барбе
3
Бедран
67
Аль-Хайбари
67
Аль-Хайбари
3
Бедран
95
6
Аль-Субиани
6
Аль-Субиани
95
6
Абдулла
75
Аль-Немер
75
Аль-Немер
6
Абдулла
15
Солан
90
Аль-Гамди
90
Аль-Гамди
15
Солан
78
Тамбакти
27
Аль-Нувеки
27
Аль-Нувеки
78
Тамбакти
43
Менса
88
аш-Шехри
88
аш-Шехри
43
Менса
Остались в запасе
Дамак
Аль-Рияд
22
Абдулбазит Хавсви
ВР
4
Нур Аль-Рашиди
ЦЗ
18
Ахмед Хариси
ЦП
19
Thamer
ЦФ
14
Абдулла Аль-Могрен
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
25
Сувайлем Аль-Манхали
ЦЗ
50
Nawaf Al-Hawsawi
ЦП
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
24
Rayan Albloushi
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
Остались в запасе
22
Абдулбазит Хавсви
ВР
4
Нур Аль-Рашиди
ЦЗ
18
Ахмед Хариси
ЦП
19
Thamer
ЦФ
14
Абдулла Аль-Могрен
ЦФ
Остались в запасе
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
25
Сувайлем Аль-Манхали
ЦЗ
50
Nawaf Al-Hawsawi
ЦП
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
24
Rayan Albloushi
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Главный тренер
Янник Феррера
Статистика матча Дамак - Аль-Рияд
3
2
Всего ударов по воротам
22
5
Удары в створ
10
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
5
Нарушения
14
18
Офсайды
3
0
Количество передач
343
221
Сейвы
1
8
Точность передач %
80
74
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
15
5
Удары из-за пределов штрафной
7
0
Матчи команд
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Наср
4 : 1
21.05.2026
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Дамак
3 : 0
15.05.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Иттихад
2 : 1
10.05.2026
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Дамак
0 : 2
02.05.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Хиляль
1 : 0
28.04.2026
Дамак
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Рияд
- : -
05.12.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Фат
1 : 0
26.11.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Рияд
0 : 6
29.10.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Рияд
2 : 1
24.10.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Дирия
1 : 0
20.10.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Фейха
1 : 1
11.10.2026
Аль-Рияд
Информация о матче
Главный судья:
Shukri Hussein Al-Hunfsh,
Стадион:
Принц Султан бин Абдул Азиз
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