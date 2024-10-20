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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Охдуд - Аль-Рияд
Аль-Охдуд - Аль-Рияд: обзор матча 20 октября 2024
Аль-Охдуд
20.10.2024, воскресенье, 18:20
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
0 : 1
Завершен
Аль-Рияд
53'
Тозе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Охдуд - Аль-Рияд
90'
+7
Желтая карточка
И. Байеш
Замена
H. Al Zabdani
️️️️
А. Фарадж
82'
73'
Замена
М. Тамбакти
️️️️
З. Аль-Сахафи
69'
Замена
И. Байеш
️️️️
Я. аш-Шехри
Замена
С. Аль-Аббас
️️️️
И. Коне
63'
Желтая карточка
А. Фарадж
55'
53'
ГОЛ! 0:1!
Тозе
Пас отдал
Б. Менса
Желтая карточка
Э. Аль-Муваллад
48'
Желтая карточка
И. Коне
45'
+1
45'
+1
Желтая карточка
А. Аль-Хайбари
15'
Желтая карточка
Б. Менса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Охдуд
28
Пауло Витор
ВР
27
Авад Фарадж
ЦЗ
66
Diego Ferreira
ЦЗ
4
Саид Аль-Рубаи
(К)
ЦЗ
37
Дамион Лоу
ЦЗ
6
Петрос
ОП
6
Эйд Аль-Муваллад
ОП
16
Хуан Себастьян Педроса
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
13
Кристиан Бассогог
ПП
28
Ибрахима Коне
ЦФ
Главный тренер
Мартин Севела
Аль-Рияд
82
Милан Борян
ВР
16
Абдулела Аль-Хайбари
(К)
ЛЗ
21
Зияд Аль-Сахафи
ЦЗ
13
Ахмед Асири
ЦЗ
27
Хуссейн Аль-Нувеки
ПЗ
21
Лукас Кал
ОП
43
Бернард Менса
ЦП
20
Тозе
АП
88
Яхья аш-Шехри
АП
17
Мохаммед Салех
ПВ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
Аль-Охдуд
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
15
Наиф Асири
ЦЗ
98
Моханад Аль-Кайди
ЦЗ
8
Hussain Al Zabdani
ЦЗ
2
Мохаммед Аль-Саид
ЛВ
19
Saud Salem
ЦП
10
Mohammed Al Jahif
ЦП
12
Abdulaziz Al Hatila
ЦП
14
Салех Аль-Аббас
ЦФ
Аль-Рияд
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
25
Сувайлем Аль-Манхали
ЦЗ
78
Марзук Тамбакти
ЦЗ
8
Ибрагим Байеш
ЛВ
50
Nawaf Al-Hawsawi
ЦП
28
Бадр Аль-Мутайри
ЦП
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
13
Мохамед Конате
ЦФ
24
Rayan Albloushi
ЦФ
4-2-2-1-1
28
Витор
27
Фарадж
4
Аль-Рубаи
37
Лоу
66
6
Петрос
6
Аль-Муваллад
16
Педроса
13
Бассогог
17
Мусона
28
Коне
4-1-1-3-1
82
Борян
27
Аль-Нувеки
21
Аль-Сахафи
13
Асири
16
Аль-Хайбари
21
Кал
43
Менса
17
Салех
88
аш-Шехри
20
Тозе
5
Барбе
27
Фарадж
8
8
27
Фарадж
28
Коне
14
Аль-Аббас
14
Аль-Аббас
28
Коне
21
Аль-Сахафи
78
Тамбакти
78
Тамбакти
21
Аль-Сахафи
88
аш-Шехри
8
Байеш
8
Байеш
88
аш-Шехри
Остались в запасе
Аль-Охдуд
Аль-Рияд
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
15
Наиф Асири
ЦЗ
98
Моханад Аль-Кайди
ЦЗ
19
Saud Salem
ЦП
10
Mohammed Al Jahif
ЦП
12
Abdulaziz Al Hatila
ЦП
2
Мохаммед Аль-Саид
ЛВ
Главный тренер
Мартин Севела
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
25
Сувайлем Аль-Манхали
ЦЗ
50
Nawaf Al-Hawsawi
ЦП
28
Бадр Аль-Мутайри
ЦП
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
13
Мохамед Конате
ЦФ
24
Rayan Albloushi
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
Остались в запасе
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
15
Наиф Асири
ЦЗ
98
Моханад Аль-Кайди
ЦЗ
19
Saud Salem
ЦП
10
Mohammed Al Jahif
ЦП
12
Abdulaziz Al Hatila
ЦП
2
Мохаммед Аль-Саид
ЛВ
Остались в запасе
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
25
Сувайлем Аль-Манхали
ЦЗ
50
Nawaf Al-Hawsawi
ЦП
28
Бадр Аль-Мутайри
ЦП
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
13
Мохамед Конате
ЦФ
24
Rayan Albloushi
ЦФ
Главный тренер
Мартин Севела
Главный тренер
Янник Феррера
Статистика матча Аль-Охдуд - Аль-Рияд
3
3
Всего ударов по воротам
9
8
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
5
3
Нарушения
15
8
Офсайды
2
0
Количество передач
502
302
Сейвы
1
3
Точность передач %
87
73
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
2
2
Матчи команд
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Рияд
1 : 0
21.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Охдуд
3 : 1
16.05.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Холуд
0 : 0
12.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Ахли
4 : 0
03.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Охдуд
1 : 3
30.04.2026
Аль-Иттифак
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Рияд
- : -
05.12.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Фат
1 : 0
26.11.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Рияд
0 : 6
29.10.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Рияд
2 : 1
24.10.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Дирия
1 : 0
20.10.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Фейха
1 : 1
11.10.2026
Аль-Рияд
Информация о матче
Главный судья:
Мамдух Муфрех Аль-Шахдан
Стадион:
Принс Хатлул
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