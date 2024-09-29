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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Фейха - Аль-Рияд
Аль-Фейха - Аль-Рияд: обзор матча 29 сентября 2024
Аль-Фейха
29.09.2024, воскресенье, 18:25
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
2 : 0
Завершен
Аль-Рияд
20'
Ф. Сакала
35'
Р. Лопес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Фейха - Аль-Рияд
Замена
V. Rangel
️️️️
А. Посуэло
90'
+1
Желтая карточка
О. Шукуров
75'
75'
Замена
R. Albloushi
️️️️
Б. Менса
Замена
Р. Аль-Кааби
️️️️
Н. Аль-Харти
72'
Замена
Х. Аль-Каби
️️️️
Г. Цимирот
72'
Замена
М. Аль-Рашиди
️️️️
М. Аль-Бакави
57'
46'
Замена
Я. аш-Шехри
️️️️
А. Аль-Хайбари
ГОЛ! 2:0!
Р. Лопес
Пас отдал
М. Аль-Бакави
35'
26'
Желтая карточка
С. Аль-Манхали
ГОЛ! 1:0!
Ф. Сакала
Пас отдал
Н. Аль-Харти
20'
Желтая карточка
Ф. Абди
19'
19'
Желтая карточка
А. Асири
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Фейха
52
Орландо Москера
ВР
4
Сами Аль-Хайбари
(К)
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
25
Фарис Абди
ЦЗ
22
Мохаммед Аль-Бакави
ПЗ
7
Наваф Аль-Харти
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
29
Отабек Шукуров
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
31
Ренцо Лопес
ЦФ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Аль-Рияд
82
Милан Борян
ВР
16
Абдулела Аль-Хайбари
(К)
ЛЗ
13
Ахмед Асири
ЦЗ
25
Сувайлем Аль-Манхали
ЦЗ
7
Файз Селемани
ЦЗ
8
Ибрагим Байеш
ЛВ
21
Лукас Кал
ОП
43
Бернард Менса
ЦП
20
Тозе
АП
13
Мохамед Конате
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
Аль-Фейха
1
Абдулрауф Аль-Дукайл
ВР
47
Mohammed Al Dowaish
ЦЗ
2
Vinicius Rangel
ЦЗ
2
Мохер Аль-Рашиди
ПЗ
60
Ракан Аль-Кааби
ОП
14
Мансур Аль-Биши
ЦП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
77
Халид Аль-Каби
ПВ
9
Malek Al Abdulmonam
ЦФ
Аль-Рияд
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
21
Зияд Аль-Сахафи
ЦЗ
78
Марзук Тамбакти
ЦЗ
27
Хуссейн Аль-Нувеки
ПЗ
50
Nawaf Al-Hawsawi
ЦП
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
88
Яхья аш-Шехри
АП
17
Мохаммед Салех
ПВ
24
Rayan Albloushi
ЦФ
4-4-2
52
Москера
4
Аль-Хайбари
6
Смоллинг
25
Абди
22
Аль-Бакави
7
Аль-Харти
29
Шукуров
8
Посуэло
59
Цимирот
10
Сакала
31
Лопес
4-1-1-2-2
82
Борян
13
Асири
25
Аль-Манхали
7
Селемани
16
Аль-Хайбари
21
Кал
43
Менса
20
Тозе
8
Байеш
5
Барбе
13
Конате
8
Посуэло
2
2
8
Посуэло
22
Аль-Бакави
2
Аль-Рашиди
2
Аль-Рашиди
22
Аль-Бакави
7
Аль-Харти
60
Аль-Кааби
60
Аль-Кааби
7
Аль-Харти
59
Цимирот
77
Аль-Каби
77
Аль-Каби
59
Цимирот
16
Аль-Хайбари
88
аш-Шехри
88
аш-Шехри
16
Аль-Хайбари
43
Менса
24
24
43
Менса
Остались в запасе
Аль-Фейха
Аль-Рияд
1
Абдулрауф Аль-Дукайл
ВР
47
Mohammed Al Dowaish
ЦЗ
14
Мансур Аль-Биши
ЦП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
9
Malek Al Abdulmonam
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
21
Зияд Аль-Сахафи
ЦЗ
78
Марзук Тамбакти
ЦЗ
27
Хуссейн Аль-Нувеки
ПЗ
50
Nawaf Al-Hawsawi
ЦП
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
17
Мохаммед Салех
ПВ
Главный тренер
Янник Феррера
Остались в запасе
1
Абдулрауф Аль-Дукайл
ВР
47
Mohammed Al Dowaish
ЦЗ
14
Мансур Аль-Биши
ЦП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
9
Malek Al Abdulmonam
ЦФ
Остались в запасе
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
21
Зияд Аль-Сахафи
ЦЗ
78
Марзук Тамбакти
ЦЗ
27
Хуссейн Аль-Нувеки
ПЗ
50
Nawaf Al-Hawsawi
ЦП
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
17
Мохаммед Салех
ПВ
Главный тренер
Вук Рашович
Главный тренер
Янник Феррера
Статистика матча Аль-Фейха - Аль-Рияд
2
2
Всего ударов по воротам
14
14
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
12
11
Офсайды
4
0
Количество передач
395
424
Сейвы
2
6
Точность передач %
82
84
Удары мимо ворот
4
9
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Матчи команд
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Фейха
- : -
05.12.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Кадисия
2 : 0
27.11.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Фейха
4 : 1
31.10.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Хазм
2 : 2
22.10.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фейха
2 : 3
19.10.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Халидж
2 : 0
15.10.2026
Аль-Фейха
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Рияд
- : -
05.12.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Фат
1 : 0
26.11.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Рияд
0 : 6
29.10.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Рияд
2 : 1
24.10.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Дирия
1 : 0
20.10.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Фейха
1 : 1
11.10.2026
Аль-Рияд
Информация о матче
Стадион:
Маджмаа Спортс Сити
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