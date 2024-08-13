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    Родриго Саравия - статистика

    #89 | Полузащитник
    Имя Родриго
    Фамилия Саравия
    Команда Ростов
    Состав Основной
    Родной город Монтевидео
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 августа 2000 (24 года)
    Рост 174
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.11.2024 1' - 70' Ростов 3:1 Химки Россия. Премьер-лига, 15 тур
    05.11.2024 Был в запасе Спартак 0:1 Ростов Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала, первый матч
    01.11.2024 1' - 90' Динамо 1:1 Ростов Россия. Премьер-лига, 14 тур
    26.10.2024 1' - 90' Ростов 2:3 Ахмат Россия. Премьер-лига, 13 тур
    23.10.2024 1' - 62' Ростов 2:2
    (7:8)п         		Локомотив Россия. Кубок, 6 тур
    15'
    19.10.2024 82' - 90' Пари НН 1:1 Ростов Россия. Премьер-лига, 12 тур
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