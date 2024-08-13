Родриго Саравия - статистика
#89 | Полузащитник
|Имя
|Родриго
|Фамилия
|Саравия
|Команда
|Ростов
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монтевидео
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 августа 2000 (24 года)
|Рост
|174
|Имя
|Родриго
|Фамилия
|Саравия
|Команда
|Ростов
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монтевидео
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 августа 2000 (24 года)
|Рост
|174
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.11.2024
|1' - 70'
|Ростов
|3:1
|Химки
|Россия. Премьер-лига, 15 тур
|05.11.2024
|Был в запасе
|Спартак
|0:1
|Ростов
|Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала, первый матч
|01.11.2024
|1' - 90'
|Динамо
|1:1
|Ростов
|Россия. Премьер-лига, 14 тур
|26.10.2024
|1' - 90'
|Ростов
|2:3
|Ахмат
|Россия. Премьер-лига, 13 тур
|23.10.2024
|1' - 62'
|Ростов
|
2:2
(7:8)п
|Локомотив
|Россия. Кубок, 6 тур
|15'
|19.10.2024
|82' - 90'
|Пари НН
|1:1
|Ростов
|Россия. Премьер-лига, 12 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.11.2024
|Был в запасе
|Спартак (Москва)
|0:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|23.10.2024
|1' -62'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|2:2
(7:8)п
|Локомотив (Москва)
|15'
|02.10.2024
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|2:2
(8:7)п
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|18.09.2024
|63' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|3:1
|Оренбург (Оренбург)
|28.08.2024
|67' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|0:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|13.08.2024
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|3:1
|Химки (Химки)
|30.07.2024
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)