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Оливье Томас
Статистика
Оливье Томас - статистика
Завершил карьеру
6 октября 1974 (51)
| Защитник
183 см | 81 кг
Франция
Статистика
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сошо
1
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 35 тур
Сошо
3 : 0
13.05.2009
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Сошо
0 : 1
18.04.2009
Осер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Ле Ман
2 : 0
11.04.2009
Сошо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Сошо
2 : 1
14.03.2009
Нанси
89' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Гавр
2 : 1
08.03.2009
Сошо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Сошо
1 : 0
28.02.2009
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Сошо
1 : 2
15.02.2009
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Сошо
1 : 0
01.02.2009
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
ПСЖ
2 : 1
18.01.2009
Сошо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Сошо
1 : 0
10.01.2009
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Нант
1 : 1
20.12.2008
Сошо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Сошо
2 : 2
13.12.2008
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Монако
1 : 1
07.12.2008
Сошо
1' - 90'
35'
Франция. Лига 1, 16 тур
Сошо
0 : 0
29.11.2008
Бордо
1' - 90'
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