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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сошо - Монако
Сошо - Монако: обзор матча 13 мая 2009
Сошо
13.05.2009, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 35 тур
3 : 0
Завершен
Монако
20'
М. Мартен
46'
Ф. Модесто (АГ)
71'
В. Сверкош
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сошо - Монако
Замена
Н. Морис-Белэй
️️️️
М. Эрдинг
Замена
Р. Будебуз
️️️️
В. Сверкош
Замена
Карлао
️️️️
Д. Перки
ГОЛ! 3:0!
В. Сверкош
Замена
Ж. Госсо
️️️️
Н. Покривац
Желтая карточка
И. Лоло
Замена
Ф. Нимани
️️️️
Й. Леко
Желтая карточка
Й. Леко
Желтая карточка
Д. Перки
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Ф. Модесто
Желтая карточка
С. Монгонгю
ГОЛ! 1:0!
М. Мартен
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сошо
16
Тедди Ришер
ВР
11
Яссин Микари
ЦЗ
19
Жак Фати
ЦЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
14
Ромейн Пито
ЦП
10
Стефан Дальма
ЦП
15
Марвин Мартен
ЦП
0
Стефан Пишо
ЦП
0
Микаэль Изабей
ПП
25
Вацлав Сверкош
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Монако
16
Стефан Руффье
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
27
Йерко Леко
ЦП
27
Никола Покривац
ЦП
14
Камиль Мерием
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Гомес
Сошо
1
Маттью Дрейер
ВР
25
Омар Даф
ЛЗ
0
Оливье Томас
ЦЗ
50
Карлао
ЦЗ
10
Рияд Будебуз
АП
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
Монако
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
19
Патрик Мюллер
ЦЗ
12
Адриано
ПЗ
6
Томас Мангани
ЦП
19
Жан-Жак Госсо
ЦП
0
Фредди Аду
ЦФ
88
Фредерик Нимани
ЦФ
3-5-2
16
Ришер
11
Микари
19
Фати
24
Перки
14
Пито
10
Дальма
15
Мартен
0
Пишо
0
Изабей
9
Эрдинг
25
Сверкош
4-4-2
16
Руффье
27
Монгонгю
63
Н'Кулу
20
Модесто
5
Лоло
27
Покривац
14
Мерием
15
Перес
27
Леко
6
Гакпе
30
Пак Чу-Юн
24
Перки
50
Карлао
50
Карлао
24
Перки
25
Сверкош
10
Будебуз
10
Будебуз
25
Сверкош
9
Эрдинг
19
Морис-Белэй
19
Морис-Белэй
9
Эрдинг
27
Покривац
19
Госсо
19
Госсо
27
Покривац
27
Леко
88
Нимани
88
Нимани
27
Леко
Остались в запасе
Сошо
Монако
0
Оливье Томас
ЦЗ
1
Маттью Дрейер
ВР
25
Омар Даф
ЛЗ
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
19
Патрик Мюллер
ЦЗ
12
Адриано
ПЗ
6
Томас Мангани
ЦП
0
Фредди Аду
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Гомес
Остались в запасе
0
Оливье Томас
ЦЗ
1
Маттью Дрейер
ВР
25
Омар Даф
ЛЗ
Остались в запасе
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
19
Патрик Мюллер
ЦЗ
12
Адриано
ПЗ
6
Томас Мангани
ЦП
0
Фредди Аду
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Гомес
Статистика матча Сошо - Монако
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
- : -
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Бертран Лайек
(Ванн)
Стадион:
Огюст Бональ
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