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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ле-Ман - Сошо
Ле-Ман - Сошо: обзор матча 11 апреля 2009
Ле-Ман
11.04.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 31 тур
2 : 0
Завершен
Сошо
35'
Р. Лама
87'
М. Майга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ле-Ман - Сошо
ГОЛ! 2:0!
М. Майга
Замена
Ж. Туласн
️️️️
Р. Будебуз
Замена
Э. Ле Таллек
️️️️
Р. Лама
Желтая карточка
И. Камара
Замена
С. Бухур
️️️️
С. Корчиа
Замена
️️️️
Г. Гулон
Замена
М. Мартен
️️️️
Р. Пито
Замена
М. Изабей
️️️️
Карлао
ГОЛ! 1:0!
Р. Лама
Желтая карточка
Карлао
Желтая карточка
Г. Гулон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ле-Ман
16
Йоанн Пеле
ВР
2
Антонио Жедер
ЛЗ
19
Грегори Сердан
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
0
Ибрахима Камара
ЛП
14
Ролан Лама
ЛВ
27
Жервиньо
ЛВ
8
Фредерик Томас
ОП
6
Матье Кутадье
ЦП
26
Гарольд Гулон
ЦП
20
Модибо Майга
ЦФ
Сошо
16
Тедди Ришер
ВР
5
Рабиу Афолаби
ЦЗ
50
Карлао
ЦЗ
19
Жак Фати
ЦЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
11
Яссин Микари
ЦЗ
10
Стефан Дальма
ЦП
14
Ромейн Пито
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
25
Вацлав Сверкош
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Ле-Ман
16
Родольф Рош
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
26
Самуэль Бухур
ЛЗ
21
Маркос Паулу
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
14
Энтони Ле Таллек
ЦФ
Сошо
1
Маттью Дрейер
ВР
25
Омар Даф
ЛЗ
0
Оливье Томас
ЦЗ
7
Жоффрей Туласн
ЦП
0
Стефан Пишо
ЦП
15
Марвин Мартен
ЦП
0
Микаэль Изабей
ПП
3-1-3-2-1
16
Пеле
2
Жедер
19
Сердан
14
Корчиа
8
Томас
0
Камара
26
Гулон
6
Кутадье
27
Жервиньо
14
Лама
20
Майга
3-2-2-1-2
16
Ришер
19
Фати
24
Перки
11
Микари
5
Афолаби
50
Карлао
10
Дальма
14
Пито
10
Будебуз
9
Эрдинг
25
Сверкош
14
Корчиа
26
Бухур
26
Бухур
14
Корчиа
14
Лама
14
Ле Таллек
14
Ле Таллек
14
Лама
10
Будебуз
7
Туласн
7
Туласн
10
Будебуз
14
Пито
15
Мартен
15
Мартен
14
Пито
50
Карлао
0
Изабей
0
Изабей
50
Карлао
Остались в запасе
Ле-Ман
Сошо
24
Людовик Бааль
ЛЗ
21
Маркос Паулу
ЦП
16
Родольф Рош
ВР
14
Матье Доссеви
ЦП
0
Оливье Томас
ЦЗ
1
Маттью Дрейер
ВР
25
Омар Даф
ЛЗ
0
Стефан Пишо
ЦП
Остались в запасе
24
Людовик Бааль
ЛЗ
21
Маркос Паулу
ЦП
16
Родольф Рош
ВР
14
Матье Доссеви
ЦП
Остались в запасе
0
Оливье Томас
ЦЗ
1
Маттью Дрейер
ВР
25
Омар Даф
ЛЗ
0
Стефан Пишо
ЦП
Статистика матча Ле-Ман - Сошо
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
3 : 1
10.10.2026
Ле-Ман
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
- : -
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Омниспорт Леон-Боли
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