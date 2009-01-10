Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сошо - Сент-Этьен
Сошо - Сент-Этьен: обзор матча 10 января 2009
Сошо
10.01.2009, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 20 тур
1 : 0
Завершен
Сент-Этьен
66'
Д. Перки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сошо - Сент-Этьен
Красная карточка
М. Баял Салл
Замена
С. Гракс
️️️️
Д. Пайет
Желтая карточка
Д. Жильотти
Замена
Р. Будебуз
️️️️
М. Изабей
Замена
М. Мартен
️️️️
Н. Морис-Белэй
Желтая карточка
М. Изабей
Замена
Сантос
️️️️
В. Сверкош
Замена
Д. Жильотти
️️️️
К. Ландрен
ГОЛ! 1:0!
Д. Перки
Замена
К. Миральяс
️️️️
Д. Мацуи
Желтая карточка
Й. Беналуан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сошо
1
Жереми Гаванон
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
50
Карлао
ЦЗ
5
Рабиу Афолаби
ЦЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
19
Жак Фати
ЦЗ
14
Ромейн Пито
ЦП
0
Микаэль Изабей
ПП
25
Вацлав Сверкош
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жереми Жано
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
27
Седрик Варро
ЦЗ
55
Паулу Машаду
ЦП
28
Дайсуке Мацуи
ЦП
8
Кристоф Ландрен
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
25
Илан
ЦФ
Главный тренер
Лоран Руссе
Сошо
1
Маттью Дрейер
ВР
25
Омар Даф
ЛЗ
0
Оливье Томас
ЦЗ
15
Марвин Мартен
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
0
Сантос
ЦФ
Сент-Этьен
1
Жоди Вивиани
ВР
20
Эфстатиос Тавларидис
ЦЗ
13
Давид Жильотти
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
5
Себастьен Гракс
ЦФ
3-2-2-3
1
Гаванон
5
Афолаби
24
Перки
19
Фати
5
Йокич
50
Карлао
14
Пито
0
Изабей
19
Морис-Белэй
9
Эрдинг
25
Сверкош
3-4-1-2
40
Жано
29
Беналуан
26
Баял Салл
27
Варро
28
Мацуи
8
Ландрен
8
Матюиди
55
Машаду
10
Пайет
25
Илан
18
Гомис
25
Сверкош
0
Сантос
0
Сантос
25
Сверкош
19
Морис-Белэй
15
Мартен
15
Мартен
19
Морис-Белэй
0
Изабей
10
Будебуз
10
Будебуз
0
Изабей
8
Ландрен
13
Жильотти
13
Жильотти
8
Ландрен
28
Мацуи
87
Миральяс
87
Миральяс
28
Мацуи
10
Пайет
5
Гракс
5
Гракс
10
Пайет
Остались в запасе
Сошо
Сент-Этьен
0
Оливье Томас
ЦЗ
1
Маттью Дрейер
ВР
25
Омар Даф
ЛЗ
1
Жоди Вивиани
ВР
20
Эфстатиос Тавларидис
ЦЗ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Лоран Руссе
Остались в запасе
0
Оливье Томас
ЦЗ
1
Маттью Дрейер
ВР
25
Омар Даф
ЛЗ
Остались в запасе
1
Жоди Вивиани
ВР
20
Эфстатиос Тавларидис
ЦЗ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Лоран Руссе
Статистика матча Сошо - Сент-Этьен
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
- : -
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Главный судья:
Бруно Куэ
(Марсель)
Стадион:
Огюст Бональ
Новости команд
Все
Сошо
Сент-Этьен
«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
27 августа
Московский клуб арендует французского защитника транзитом через команду из ОАЭ
22 августа
1
4-кратный чемпион Франции сохранил прописку в Лиге 1
30 мая
«Ницца» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026
29 мая
Ле Таллек нашел новый клуб после ухода из «Торпедо»
2023.01.30 12:33
Кубок Франции. «Лион» забил пять голов «Сошо»
2021.03.06 22:40
Товарищеский матч. «ПСЖ» победил «Сошо», Паредес не забил пенальти
2020.08.06 00:49
В «Сошо» недовольны работой судей в Лиге 2
2018.10.09 07:56
Кубок Франции. «ПСЖ» в гостях разгромил «Сошо», Ди Мария сделал хет-трик
2018.02.07 01:03
2
«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
27 августа
Московский клуб арендует французского защитника транзитом через команду из ОАЭ
22 августа
1
4-кратный чемпион Франции сохранил прописку в Лиге 1
30 мая
«Ницца» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026
29 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+