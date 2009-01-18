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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Сошо
ПСЖ - Сошо: обзор матча 18 января 2009
ПСЖ
18.01.2009, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 21 тур
2 : 1
Завершен
Сошо
64'
П. Луйиндула
51'
В. Сверкош
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Сошо
Замена
М. Кежман
️️️️
Ж. Ротен
Замена
Сантос
️️️️
М. Изабей
Замена
Р. Будебуз
️️️️
Р. Пито
Замена
Л. Жюли
️️️️
П. Луйиндула
ГОЛ! 1:1!
П. Луйиндула
Пас отдал
З. Камара
Желтая карточка
Г. Бурийон
ГОЛ! 0:1!
В. Сверкош
Пас отдал
Р. Пито
Замена
Г. Бурийон
️️️️
К. Макелеле
16'
Желтая карточка
Ж. Гаванон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Микаэль Ландро
ВР
22
Сильвен Арман
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
29
Стефан Сессеньон
ЛП
11
Жереми Клеман
ЦП
0
Клод Макелеле
(К)
ЦП
25
Жером Ротен
ПП
23
Грандди Н'Гойи
ЦФ
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
Сошо
1
Жереми Гаванон
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
5
Рабиу Афолаби
ЦЗ
19
Жак Фати
ПЗ
19
Николя Морис-Белэй
ЛП
14
Ромейн Пито
ЦП
0
Микаэль Изабей
(К)
ПП
25
Вацлав Сверкош
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
0
Людовик Жюли
ПП
7
Фабрис Панкрат
ЦФ
99
Матея Кежман
ЦФ
Сошо
1
Маттью Дрейер
ВР
25
Омар Даф
ЛЗ
0
Оливье Томас
ЦЗ
7
Жоффрей Туласн
ЦП
15
Марвин Мартен
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
0
Сантос
ЦФ
4-4-2
1
Ландро
22
Арман
12
Сахо
6
Камара
2
Сеара
29
Сессеньон
11
Клеман
0
Макелеле
25
Ротен
88
Луйиндула
23
Н'Гойи
4-3-2
1
Гаванон
19
Фати
24
Перки
5
Афолаби
5
Йокич
0
Изабей
14
Пито
19
Морис-Белэй
9
Эрдинг
25
Сверкош
0
Макелеле
6
Бурийон
6
Бурийон
0
Макелеле
88
Луйиндула
0
Жюли
0
Жюли
88
Луйиндула
25
Ротен
99
Кежман
99
Кежман
25
Ротен
0
Изабей
0
Сантос
0
Сантос
0
Изабей
14
Пито
10
Будебуз
10
Будебуз
14
Пито
Остались в запасе
ПСЖ
Сошо
7
Фабрис Панкрат
ЦФ
30
Апула Эдель
ВР
13
Самми Траоре
ЦЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
7
Жоффрей Туласн
ЦП
0
Оливье Томас
ЦЗ
1
Маттью Дрейер
ВР
25
Омар Даф
ЛЗ
15
Марвин Мартен
ЦП
Остались в запасе
7
Фабрис Панкрат
ЦФ
30
Апула Эдель
ВР
13
Самми Траоре
ЦЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
Остались в запасе
7
Жоффрей Туласн
ЦП
0
Оливье Томас
ЦЗ
1
Маттью Дрейер
ВР
25
Омар Даф
ЛЗ
15
Марвин Мартен
ЦП
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
Статистика матча ПСЖ - Сошо
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
- : -
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Информация о матче
Главный судья:
Эрик Пула
(Шартьели)
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 18:55 (прямая)
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