€ 25 тыс

Михаил Ципуштанов - трансферы

Ротор
12 мая 2005 (20)
#90 | Нападающий
175 см
Россия
Статистика Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
01.01.26 / 30.06.26
Ротор-2
Ротор
?
15.02.25 / 01.01.26
Родина-М
Ротор-2
Свободный агент
