Михаил Ципуштанов - статистика
#86 | Нападающий
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Ципуштанов
|Команда
|Родина-М
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 мая 2005 (19 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Ципуштанов
|Команда
|Родина-М
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 мая 2005 (19 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Родина-М
|2
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.04.2024
|68' -90'
|Родина-М (Москва)
|2:0
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|78'
|13.04.2024
|86' -90'
|Чертаново (Москва)
|2:2
|Родина-М (Москва)
|90'
|07.04.2024
|Был в запасе
|Родина-М (Москва)
|0:0
|Динамо Вг (Вологда)