Никита Романенков - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Никита
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Романенков
|Команда
|Торпедо Вл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 февраля 2003 (21 год)
|Рост
|190
|Имя
|Никита
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Романенков
|Команда
|Торпедо Вл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 февраля 2003 (21 год)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|06.04.2024
|1' - 101'
|Знамя Труда
|0:5
|Торпедо Вл
|Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо Вл
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.04.2024
|1' -101'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|0:5
|Торпедо Вл (Владимир)