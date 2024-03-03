Денис Покотыло - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Денис
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Покотыло
|Команда
|Челябинск
|Состав
|Основной
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 марта 2006 (18 лет)
|Рост
|177
|Имя
|Денис
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Покотыло
|Команда
|Челябинск
|Состав
|Основной
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 марта 2006 (18 лет)
|Рост
|177
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|28.04.2024
|46' - 90'
|Краснодар-2
|0:0
|Челябинск
|Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 11 тур
|47'
|24.04.2024
|46' - 79'
|Металлург Л
|2:2
|Челябинск
|Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 10 тур
|20.04.2024
|61' - 90'
|Муром
|3:2
|Челябинск
|Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 9 тур
|14.04.2024
|83' - 90'
|Челябинск
|0:0
|Велес
|Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 8 тур
|07.04.2024
|70' - 90'
|Уфа
|2:0
|Челябинск
|Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 7 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Челябинск
|7
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.04.2024
|46' -90'
|Краснодар-2 (Краснодар)
|0:0
|Челябинск (Челябинск)
|47'
|24.04.2024
|46' -79'
|Металлург Л (Липецк)
|2:2
|Челябинск (Челябинск)
|20.04.2024
|61' -90'
|Муром (Муром)
|3:2
|Челябинск (Челябинск)
|14.04.2024
|83' -90'
|Челябинск (Челябинск)
|0:0
|Велес (Москва)
|07.04.2024
|70' -90'
|Уфа (Уфа)
|2:0
|Челябинск (Челябинск)
|03.04.2024
|85' -90'
|Новосибирск (Новосибирск)
|3:1
|Челябинск (Челябинск)
|30.03.2024
|Был в запасе
|Чайка (Песчанокопское)
|1:1
|Челябинск (Челябинск)
|10.03.2024
|90' -90'
|Челябинск (Челябинск)
|1:0
|Металлург Л (Липецк)
|03.03.2024
|Был в запасе
|Челябинск (Челябинск)
|2:1
|Родина-2 (Москва)