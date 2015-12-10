Статистика по турнирам

Португалия. Примейра 2017/2018 Португалия. Примейра 2016/2017 Лига Европы 2015/2016 Португалия. Примейра 2015/2016 Италия. Серия А 2011/2012 Италия. Серия А 2009/2010 Италия. Серия А 2008/2009