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    Марсело Ларрондо - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Марсело
    Фамилия Ларрондо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 16 августа 1988 (34 года)
    Рост 191
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торино 5 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.12.2014 Был в запасе Торино (Турин) 2:2 Палермо (Палермо)
    30.11.2014 72' -90' Ювентус (Турин) 2:1 Торино (Турин)
    09.11.2014 Был в запасе Рома (Рим) 3:0 Торино (Турин)
    02.11.2014 Был в запасе Торино (Турин) 0:0 Аталанта (Бергамо)
    29.10.2014 Был в запасе Торино (Турин) 1:0 Парма (Парма)
    05.10.2014 1' -90' Наполи (Неаполь) 2:1 Торино (Турин)
    28.09.2014 Был в запасе Торино (Турин) 1:1 Фиорентина (Флоренция)
    24.09.2014 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 1:2 Торино (Турин)
    21.09.2014 71' -90' Торино (Турин) 0:1 Верона (Верона)
    14.09.2014 1' -61' Сампдория (Генуя) 2:0 Торино (Турин)
    31.08.2014 1' -90' Торино (Турин) 0:0 Интер (Милан)
    20'
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