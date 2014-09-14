|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торино
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.12.2014
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|2:2
|Палермо (Палермо)
|30.11.2014
|72' -90'
|Ювентус (Турин)
|2:1
|Торино (Турин)
|09.11.2014
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|3:0
|Торино (Турин)
|02.11.2014
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|0:0
|Аталанта (Бергамо)
|29.10.2014
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:0
|Парма (Парма)
|05.10.2014
|1' -90'
|Наполи (Неаполь)
|2:1
|Торино (Турин)
|28.09.2014
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:1
|Фиорентина (Флоренция)
|24.09.2014
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:2
|Торино (Турин)
|21.09.2014
|71' -90'
|Торино (Турин)
|0:1
|Верона (Верона)
|14.09.2014
|1' -61'
|Сампдория (Генуя)
|2:0
|Торино (Турин)
|31.08.2014
|1' -90'
|Торино (Турин)
|0:0
|Интер (Милан)
|20'