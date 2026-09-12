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Испания. Сегунда
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Жирона
Кристиан Стуани
Статистика
€ 700 тыс
Кристиан Стуани - статистика
Жирона
12 октября 1986 (39), Тала
#7 | Нападающий
186 см | 77 кг
Уругвай | Италия
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Публикации
Матчи за последние 30 дней
Испания. Сегунда, 5 тур
Жирона
1 : 2
12.09.2026
Кастельон
Был в запасе
Испания. Сегунда, 4 тур
Спортинг
0 : 2
05.09.2026
Жирона
Был в запасе
Испания. Сегунда, 3 тур
Жирона
5 : 2
29.08.2026
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Сегунда, 2 тур
Кордоба
2 : 0
21.08.2026
Жирона
76' - 90'
90'
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2026/2027
Испания. Примера 2025/2026
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Испания. Примера 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Кубок 2010/2011
Испания. Примера 2010/2011
Италия. Серия А 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Жирона
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 5 тур
Жирона
1 : 2
12.09.2026
Кастельон
Был в запасе
Испания. Сегунда, 4 тур
Спортинг
0 : 2
05.09.2026
Жирона
Был в запасе
Испания. Сегунда, 3 тур
Жирона
5 : 2
29.08.2026
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Сегунда, 2 тур
Кордоба
2 : 0
21.08.2026
Жирона
76' - 90'
90'
Испания. Сегунда, 1 тур
Жирона
1 : 1
16.08.2026
Леганес
68' - 90'
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