Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига наций Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Taras Halas - статистика

Завершил карьеру
#26 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Левый берег
24
2
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Оболонь
1 : 0
23.05.2025
Левый берег
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
84' - 90'
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Кривбасс
4 : 0
07.05.2025
Левый берег
51' - 90'
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Левый берег
2 : 3
02.05.2025
Карпаты
46' - 90'
90'
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Заря
2 : 1
25.04.2025
Левый берег
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Левый берег
1 : 1
19.04.2025
Полесье
74' - 90'
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Левый берег
0 : 2
13.04.2025
Колос
62' - 90'
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Динамо К
2 : 0
06.04.2025
Левый берег
67' - 90'
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Левый берег
0 : 1
29.03.2025
Александрия
63' - 90'
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Левый берег
2 : 0
07.03.2025
Верес
79' - 90'
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Черноморец
0 : 1
01.03.2025
Левый берег
83' - 90'
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Шахтер
1 : 0
24.02.2025
Левый берег
82' - 90'
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Ворскла
0 : 1
13.12.2024
Левый берег
83' - 90'
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Левый берег
3 : 1
07.12.2024
ЛНЗ
72' - 90'
90'
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Левый берег
1 : 1
30.11.2024
Оболонь
69' - 90'
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Рух
1 : 0
24.11.2024
Левый берег
78' - 90'
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Левый берег
0 : 0
08.11.2024
Ингулец
1' - 46'
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Карпаты
3 : 0
02.11.2024
Левый берег
62' - 90'
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
0 : 0
19.10.2024
Левый берег
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Колос
0 : 0
05.10.2024
Левый берег
1' - 75'
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
0 : 3
29.09.2024
Динамо К
1' - 76'
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Александрия
2 : 0
21.09.2024
Левый берег
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Левый берег
0 : 1
15.09.2024
Кривбасс
65' - 90'
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Верес
1 : 3
01.09.2024
Левый берег
65' - 90'
67, 81'
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Левый берег
1 : 0
26.08.2024
Черноморец
65' - 90'
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Левый берег
0 : 1
18.08.2024
Шахтер
72' - 90'
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Левый берег
0 : 3
09.08.2024
Ворскла
1' - 62'
Украина. Премьер-лига, 1 тур
ЛНЗ
1 : 0
04.08.2024
Левый берег
73' - 90'
Главные новости
Систему «осень-весна» сравнили с ЕГЭ в школе: «Два брата-акробата Фурсенко»
09:51
1
Раскрыты планы Роналду после бунта
09:34
1
Аргентина отпинала Буркина-Фасо (7:0)
09:17
6:0 от России, 7:0 от Англии, нападение на российского игрока, победа «Спартака» и другие новости
00:55
Тренер Намибии после 0:6 описал сборную России тремя словами
00:41
1
Только у одного тренера больше побед со сборной России, чем у Карпина
00:24
10
Реакция Модрича на 0:7 от Англии
Вчера, 23:57
Виллаш-Боаш прокомментировал бунт Роналду
Вчера, 23:01
4
Оправдания Билича после 0:7 от Англии
Вчера, 22:43
«Как этот человек может носить имя Христа?»: Джорджина – о тренере Португалии
Вчера, 22:34
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+