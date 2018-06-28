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Альфред Н'Диайе
Статистика
Альфред Н'Диайе - статистика
Завершил карьеру
6 марта 1990 (36)
#21 | Полузащитник
188 см | 83 кг
Сенегал | Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2018/2019
Чемпионат мира 2018
Англия. Кубок 2017/2018
Англия. Кубок Лиги 2017/2018
Англия. Чемпионшип 2017/2018
Испания. Примера 2017/2018
Англия. Премьер-лига 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Кубок Африканских Наций 2015
Испания. Примера 2013/2014
Лига Европы 2013/2014
Англия. Премьер-Лига 2012/2013
Франция. Лига 1 2010/2011
Франция. Лига 1 2009/2010
Кубок УЕФА 2008/2009
Франция. Лига 1 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сенегал
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Чемпионат мира, 3 тур
Сенегал
0 : 1
28.06.2018
Колумбия
Был в запасе
Чемпионат мира, 2 тур
Сенегал
2 : 2
24.06.2018
Япония
1' - 65'
Чемпионат мира, 1 тур
Польша
1 : 2
19.06.2018
Сенегал
1' - 87'
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