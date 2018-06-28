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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Сенегал - Колумбия
Сенегал - Колумбия: обзор матча 28 июня 2018
Сенегал
28.06.2018, четверг, 17:00
Чемпионат мира, группа H, 3 тур
0 : 1
Завершен
Колумбия
74'
Й. Мина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сенегал - Колумбия
89'
Замена
М. Борха
️️️️
Р. Фалькао
Замена
Д. Сахо
️️️️
М. Ньянг
86'
83'
Замена
Ж. Лерма
️️️️
М. Урибе
Замена
М. Конате
️️️️
Б. Кейта
80'
74'
ГОЛ! 0:1!
Й. Мина
Пас отдал
Х. Кинтеро
Замена
М. Ваге
️️️️
Ю. Сабали
74'
Желтая карточка
М. Ньянг
51'
45'
Желтая карточка
Й. Мохика
31'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Х. Родригес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сенегал
16
Кадим Н'Диайе
ВР
21
Ламин Гассама
ЦЗ
6
Салиф Сане
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
21
Юссуф Сабали
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
18
Исмаила Сарр
ПВ
20
Бальде Кейта
ЦФ
19
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Алиу Сиссе
Колумбия
1
Давид Оспина
ВР
17
Йохан Мохика
ЛЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
15
Матеус Урибе
ОП
6
Карлос Санчес
ЦП
20
Хуан Кинтеро
ЦП
10
Хамес Родригес
АП
11
Хуан Куадрадо
ПП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Хосе Пекерман
Сенегал
1
Альфред Гомис
ВР
1
Абдулайе Диалло
ВР
2
Кара
ЦЗ
22
Мусса Ваге
ПЗ
13
Альфред Н'Диайе
ЦП
11
Шейх Ндойе
ЦП
17
Баду Ндиайе
ЦП
0
Аблае Мбенг
ЦФ
9
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
14
Мусса Конате
ЦФ
15
Диафра Сахо
ЦФ
7
Мусса Сов
ЦФ
Колумбия
22
Хосе Куадрадо
ВР
12
Камило Варгас
ВР
3
Оскар Мурильо
ВР
18
Фарид Диас
ЦЗ
2
Кристиан Сапата
ЦЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
16
Жефферсон Лерма
ЦП
7
Карлос Бакка
ЦФ
9
Мигель Борха
ЦФ
19
Луис Муриэль
ЦФ
4-2-2-2
16
Н'Диайе
21
Гассама
6
Сане
3
Кулибали
21
Сабали
8
Куяте
5
Гуйе
10
Мане
18
Сарр
19
Ньянг
20
Кейта
4-1-3-1-1
1
Оспина
4
Ариас
13
Мина
23
Санчес
17
Мохика
15
Урибе
11
Куадрадо
20
Кинтеро
6
Санчес
10
Родригес
9
Фалькао
21
Сабали
22
Ваге
22
Ваге
21
Сабали
20
Кейта
14
Конате
14
Конате
20
Кейта
19
Ньянг
15
Сахо
15
Сахо
19
Ньянг
15
Урибе
16
Лерма
16
Лерма
15
Урибе
9
Фалькао
9
Борха
9
Борха
9
Фалькао
10
Родригес
19
Муриэль
19
Муриэль
10
Родригес
Остались в запасе
Сенегал
Колумбия
1
Альфред Гомис
ВР
1
Абдулайе Диалло
ВР
2
Кара
ЦЗ
13
Альфред Н'Диайе
ЦП
11
Шейх Ндойе
ЦП
17
Баду Ндиайе
ЦП
0
Аблае Мбенг
ЦФ
9
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
7
Мусса Сов
ЦФ
Главный тренер
Алиу Сиссе
21
Хосе Искьердо
ЛВ
18
Фарид Диас
ЦЗ
22
Хосе Куадрадо
ВР
12
Камило Варгас
ВР
3
Оскар Мурильо
ВР
2
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
7
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Хосе Пекерман
Остались в запасе
1
Альфред Гомис
ВР
1
Абдулайе Диалло
ВР
2
Кара
ЦЗ
13
Альфред Н'Диайе
ЦП
11
Шейх Ндойе
ЦП
17
Баду Ндиайе
ЦП
0
Аблае Мбенг
ЦФ
9
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
7
Мусса Сов
ЦФ
Остались в запасе
21
Хосе Искьердо
ЛВ
18
Фарид Диас
ЦЗ
22
Хосе Куадрадо
ВР
12
Камило Варгас
ВР
3
Оскар Мурильо
ВР
2
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
7
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Алиу Сиссе
Главный тренер
Хосе Пекерман
Статистика матча Сенегал - Колумбия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сенегал
Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова
0 : 1
04.10.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бельгия
3 : 2
01.07.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 3 тур
Сенегал
5 : 0
26.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 2 тур
Норвегия
3 : 2
23.06.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1 тур
Франция
3 : 1
16.06.2026
Сенегал
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Информация о матче
Главный судья:
Милорад Мажич
(Врбас)
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
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