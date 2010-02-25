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Даниэль Чавес
Статистика
Даниэль Чавес - статистика
Завершил карьеру
8 января 1988 (38)
#21 | Нападающий
175 см | 70 кг
Перу
Статистика
Статистика по турнирам
Лига Европы 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Брюгге
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/16 финала
Валенсия
3 : 0
25.02.2010
Брюгге
102' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Партизан
2 : 4
05.11.2009
Брюгге
Был в запасе
Лига Европы, 3 тур
Брюгге
2 : 0
22.10.2009
Партизан
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Тулуза
2 : 2
01.10.2009
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