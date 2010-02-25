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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Валенсия - Брюгге
Валенсия - Брюгге: обзор матча 25 февраля 2010
Валенсия
25.02.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/16 финала
3 : 0
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Брюгге
2'
Х. Мата
97'
П. Эрнандес
117'
П. Эрнандес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Брюгге
Замена
Х. Мадуро
️️️️
Х. Мата
118'
ГОЛ! 3:0!
П. Эрнандес
Пас отдал
Хоакин
117'
102'
Замена
Д. Чавес
️️️️
В. Оджиджа-Офое
ГОЛ! 2:0!
П. Эрнандес
Пас отдал
Э. Банега
Замена
Д. Акпала
️️️️
У. Сонк
Замена
М. Даман
️️️️
М. Лестьенн
Желтая карточка
М. Клюковски
Замена
Хоакин
️️️️
Н. Жигич
Замена
Алексис
️️️️
Р. Бараха
Желтая карточка
Р. Бараха
Желтая карточка
Д. Вилья
Желтая карточка
Д. Куемаха
ГОЛ! 1:0!
Х. Мата
Пас отдал
Л. Мигел
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
1
Сесар Санчес
ВР
23
Луис Мигел
ЛЗ
6
Давид Альбельда
ЦЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
24
Карлос Марчена
(К)
ПЗ
19
Пабло Эрнандес
ЛП
0
Рубен Бараха
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
64
Хуан Мата
АП
7
Давид Вилья
ЦФ
19
Никола Жигич
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Брюгге
30
Стейн Стейнен
(К)
ВР
0
Майкл Клюковски
ЛЗ
4
Карл Хофкенс
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
4
Райан Донк
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
8
Вадис Оджиджа-Офое
ОП
17
Максим Лестьенн
ЦП
23
Карел Герертс
ЦП
10
Уэсли Сонк
ПВ
19
Дорже Куемаха
ЦФ
Главный тренер
Адрие Костер
Валенсия
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
21
Мичел
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
17
Хоакин
ПВ
Брюгге
13
Геерт де Влигер
ВР
15
Даан ван Гейсегем
ЦЗ
35
Петер ван дер Хейден
ЦЗ
8
Гертьян Де Метс
ЦП
7
Мохамед Даман
ПВ
21
Даниэль Чавес
ЦФ
17
Джозеф Акпала
ЦФ
4-3-1-2
1
Санчес
23
Мигел
6
Альбельда
5
Деальберт
24
Марчена
19
Эрнандес
11
Банега
0
Бараха
64
Мата
19
Жигич
7
Вилья
4-1-2-2-1
30
Стейнен
4
Донк
4
Хофкенс
21
Алькарас
0
Клюковски
8
Оджиджа-Офое
17
Лестьенн
23
Герертс
10
Сонк
14
Перишич
19
Куемаха
64
Мата
23
Мадуро
23
Мадуро
64
Мата
0
Бараха
4
Алексис
4
Алексис
0
Бараха
19
Жигич
17
Хоакин
17
Хоакин
19
Жигич
8
Оджиджа-Офое
21
Чавес
21
Чавес
8
Оджиджа-Офое
17
Лестьенн
7
Даман
7
Даман
17
Лестьенн
10
Сонк
17
Акпала
17
Акпала
10
Сонк
Остались в запасе
Валенсия
Брюгге
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Мичел
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
15
Даан ван Гейсегем
ЦЗ
35
Петер ван дер Хейден
ЦЗ
13
Геерт де Влигер
ВР
8
Гертьян Де Метс
ЦП
Главный тренер
Адрие Костер
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Мичел
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
Остались в запасе
15
Даан ван Гейсегем
ЦЗ
35
Петер ван дер Хейден
ЦЗ
13
Геерт де Влигер
ВР
8
Гертьян Де Метс
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Адрие Костер
Статистика матча Валенсия - Брюгге
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Информация о матче
Главный судья:
Клаус Бо Ларсен
(Оденсе)
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 01:20 (в записи)
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