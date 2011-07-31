Адрие Костер
Тренер
|Имя
|Адрие
|Фамилия
|Костер
|Гражданство
|Нидерланды
|Дата рождения
|18 ноября 1954
|Имя
|Адрие
|Фамилия
|Костер
|Гражданство
|Нидерланды
|Дата рождения
|18 ноября 1954
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Брюгге
|12
|5
|3
|4
|Дата
|Матч
|31.07.2011
|Брюгге
|5 : 0
|Вестерло
|07.08.2011
|Сент-Труйден
|3 : 3
|Брюгге
|21.08.2011
|Зюлте-Варегем
|1 : 1
|Брюгге
|28.08.2011
|Брюгге
|1 : 1
|Андерлехт
|11.09.2011
|Мехелен
|1 : 2
|Брюгге
|18.09.2011
|Локерен
|1 : 2
|Брюгге
|24.09.2011
|Брюгге
|2 : 1
|Монс
|16.10.2011
|Брюгге
|2 : 0
|Гент
|23.10.2011
|Кортрейк
|2 : 1
|Брюгге
|29.10.2011
|Брюгге
|4 : 5
|Генк
|06.11.2011
|Стандард
|2 : 1
|Брюгге