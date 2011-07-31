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    Адрие Костер - статистика

    Тренер
    Имя Адрие
    Фамилия Костер
    Гражданство Нидерланды
    Дата рождения 18 ноября 1954
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Брюгге 12 5 3 4
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    31.07.2011 Брюгге 5 : 0 Вестерло
    07.08.2011 Сент-Труйден 3 : 3 Брюгге
    21.08.2011 Зюлте-Варегем 1 : 1 Брюгге
    28.08.2011 Брюгге 1 : 1 Андерлехт
    11.09.2011 Мехелен 1 : 2 Брюгге
    18.09.2011 Локерен 1 : 2 Брюгге
    24.09.2011 Брюгге 2 : 1 Монс
    16.10.2011 Брюгге 2 : 0 Гент
    23.10.2011 Кортрейк 2 : 1 Брюгге
    29.10.2011 Брюгге 4 : 5 Генк
    06.11.2011 Стандард 2 : 1 Брюгге
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