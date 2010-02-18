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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Брюгге - Валенсия
Брюгге - Валенсия: обзор матча 18 февраля 2010
Брюгге
18.02.2010, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 0
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Валенсия
56'
Д. Куемаха
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брюгге - Валенсия
+3
Желтая карточка
П. Эрнандес
Желтая карточка
В. Оджиджа-Офое
Замена
М. Лестьенн
️️️️
Д. Акпала
Замена
П. Эрнандес
️️️️
Хоакин
ГОЛ! 1:0!
Д. Куемаха
Пас отдал
Д. Акпала
Желтая карточка
Д. Альбельда
Вторая желтая
Д. Сильва
Желтая карточка
Д. Сильва
Замена
Х. Мадуро
️️️️
Ж. Матье
Травма
Ж. Матье
Желтая карточка
Д. Блондель
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
30
Стейн Стейнен
(К)
ВР
0
Майкл Клюковски
ЛЗ
4
Карл Хофкенс
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
4
Райан Донк
ПЗ
11
Джонатан Блондель
ЛП
14
Иван Перишич
ЛВ
8
Вадис Оджиджа-Офое
ОП
23
Карел Герертс
ПП
19
Дорже Куемаха
ЦФ
17
Джозеф Акпала
ЦФ
Главный тренер
Адрие Костер
Валенсия
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
23
Луис Мигел
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
24
Карлос Марчена
(К)
ПЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
21
Давид Сильва
АП
64
Хуан Мата
АП
0
Рубен Бараха
ПП
17
Хоакин
ПВ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Брюгге
13
Геерт де Влигер
ВР
15
Даан ван Гейсегем
ЦЗ
41
Тиболт ван Акер
ЦП
8
Гертьян Де Метс
ЦП
7
Мохамед Даман
ПВ
10
Уэсли Сонк
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Валенсия
1
Сесар Санчес
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
21
Мичел
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
19
Никола Жигич
ЦФ
4-1-2-1-2
30
Стейнен
0
Клюковски
4
Хофкенс
21
Алькарас
4
Донк
8
Оджиджа-Офое
11
Блондель
23
Герертс
14
Перишич
17
Акпала
19
Куемаха
4-2-3-1
13
Мойя
24
Марчена
22
Матье
5
Деальберт
23
Мигел
0
Бараха
6
Альбельда
17
Хоакин
64
Мата
21
Сильва
7
Вилья
17
Акпала
17
Лестьенн
17
Лестьенн
17
Акпала
22
Матье
23
Мадуро
23
Мадуро
22
Матье
17
Хоакин
19
Эрнандес
19
Эрнандес
17
Хоакин
Остались в запасе
Брюгге
Валенсия
15
Даан ван Гейсегем
ЦЗ
41
Тиболт ван Акер
ЦП
13
Геерт де Влигер
ВР
8
Гертьян Де Метс
ЦП
7
Мохамед Даман
ПВ
10
Уэсли Сонк
ЦФ
Главный тренер
Адрие Костер
1
Сесар Санчес
ВР
21
Мичел
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
19
Никола Жигич
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
15
Даан ван Гейсегем
ЦЗ
41
Тиболт ван Акер
ЦП
13
Геерт де Влигер
ВР
8
Гертьян Де Метс
ЦП
7
Мохамед Даман
ПВ
10
Уэсли Сонк
ЦФ
Остались в запасе
1
Сесар Санчес
ВР
21
Мичел
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
19
Никола Жигич
ЦФ
Главный тренер
Адрие Костер
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Брюгге - Валенсия
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Тони Шапрон
(Флерс)
Помощники судьи:
Эммануэль Буадентьен
Жоан Перрюо
Стадион:
Ян Брейдель
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 20:50 (прямая)
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