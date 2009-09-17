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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Брюгге - Шахтер
Брюгге - Шахтер: обзор матча 17 сентября 2009
Брюгге
17.09.2009, четверг, 23:05
Лига Европы, группа J, 1 тур
1 : 4
Завершен
Шахтер
65'
К. Герертс
13'
А. Гай
19'
Виллиан
35'
Д. Срна
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брюгге - Шахтер
Замена
А. Полянский
️️️️
Жадсон
Желтая карточка
Л. Адриано
Замена
К. Дарден
️️️️
В. Оджиджа-Офое
Замена
Д. Куемаха
️️️️
Д. Акпала
Замена
️️️️
Виллиан
ГОЛ! 1:3!
К. Герертс
Пас отдал
У. Сонк
Желтая карточка
Д. Акпала
Пенальти не реализован!
В. Оджиджа-Офое
Желтая карточка
Н. Дирар
Замена
К. Хофкенс
️️️️
Й. Вермеулен
Замена
В. Кобин
️️️️
А. Гай
Желтая карточка
А. Алькарас
ГОЛ! 0:3!
Д. Срна
Травма
Жадсон
19'
ГОЛ! 0:2!
Виллиан
13'
ГОЛ! 0:1!
А. Гай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
13
Геерт де Влигер
ВР
0
Майкл Клюковски
ЛЗ
12
Жерон Симайс
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
23
Йорн Вермеулен
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
8
Набиль Дирар
ЛВ
23
Карел Герертс
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
10
Уэсли Сонк
АП
17
Джозеф Акпала
ЦФ
Главный тренер
Адрие Костер
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
5
Фернандиньо
ЛВ
18
Мариуш Левандовски
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
10
Жадсон
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Брюгге
1
Ив Ленартс
ВР
4
Карл Хофкенс
ЦЗ
24
Кун Дарден
ЛП
8
Гертьян Де Метс
ЦП
7
Мохамед Даман
ПВ
21
Даниэль Чавес
ЦФ
19
Дорже Куемаха
ЦФ
Шахтер
12
Рустам Худжамов
ВР
2
Алексей Полянский
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
44
Игор Дуляй
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
77
Джулиус Агахова
ЦФ
4-2-3-1
13
де Влигер
0
Клюковски
12
Симайс
21
Алькарас
23
Вермеулен
23
Герертс
8
Оджиджа-Офое
8
Дирар
10
Сонк
14
Перишич
17
Акпала
4-2-3-1
30
Пятов
33
Срна
44
Ракицкий
50
Кучер
15
Рац
18
Левандовски
19
Гай
10
Виллиан
10
Жадсон
5
Фернандиньо
4
Адриано
23
Вермеулен
4
Хофкенс
4
Хофкенс
23
Вермеулен
8
Оджиджа-Офое
24
Дарден
24
Дарден
8
Оджиджа-Офое
17
Акпала
19
Куемаха
19
Куемаха
17
Акпала
10
Жадсон
2
Полянский
2
Полянский
10
Жадсон
19
Гай
14
Кобин
14
Кобин
19
Гай
Остались в запасе
Брюгге
Шахтер
21
Даниэль Чавес
ЦФ
1
Ив Ленартс
ВР
8
Гертьян Де Метс
ЦП
7
Мохамед Даман
ПВ
Главный тренер
Адрие Костер
12
Рустам Худжамов
ВР
32
Николай Ищенко
ЦЗ
44
Игор Дуляй
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
77
Джулиус Агахова
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
21
Даниэль Чавес
ЦФ
1
Ив Ленартс
ВР
8
Гертьян Де Метс
ЦП
7
Мохамед Даман
ПВ
Остались в запасе
12
Рустам Худжамов
ВР
32
Николай Ищенко
ЦЗ
44
Игор Дуляй
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
77
Джулиус Агахова
ЦФ
Главный тренер
Адрие Костер
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Брюгге - Шахтер
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Ингварссон
(Хеслехольм)
Помощники судьи:
Петер Мартинссон
Эрик Бергстен (оба - Швеция)
Делегат:
Дэвид Коллинз (Уэльс)
Стадион:
Ян Брейдель
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 22:55 (прямая); "НТВ" 23:20 (в записи)
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