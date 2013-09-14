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    Горан Попов - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Горан
    Фамилия Попов
    Команда Вардар
    Состав Основной
    Родной город Струмица
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 октября 1984 (38 лет)
    Рост 188
    Вес 84
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вест Бромвич 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.12.2013 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 0:2 Норвич Сити (Норвич)
    04.12.2013 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 2:3 Манчестер Сити (Манчестер)
    30.11.2013 Был в запасе Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 2:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    25.11.2013 1' -82' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 2:2 Астон Вилла (Бирмингем)
    09.11.2013 89' -90' Челси (Лондон) 2:2 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    02.11.2013 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 2:0 Кристал Пэлас (Лондон)
    06.10.2013 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:1 Арсенал (Лондон)
    28.09.2013 Был в запасе Манчестер Юнайтед (Манчестер) 1:2 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    21.09.2013 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 3:0 Сандерленд (Сандерленд)
    14.09.2013 Был в запасе Фулхэм (Лондон) 1:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    24.08.2013 Был в запасе Эвертон (Ливерпуль) 0:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    17.08.2013 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 0:1 Саутгемптон (Саутгемптон)
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