Горан Попов - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Горан
|Фамилия
|Попов
|Команда
|Вардар
|Состав
|Основной
|Родной город
|Струмица
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 октября 1984 (38 лет)
|Рост
|188
|Вес
|84
|Имя
|Горан
|Фамилия
|Попов
|Команда
|Вардар
|Состав
|Основной
|Родной город
|Струмица
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 октября 1984 (38 лет)
|Рост
|188
|Вес
|84
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вест Бромвич
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2013
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|0:2
|Норвич Сити (Норвич)
|04.12.2013
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:3
|Манчестер Сити (Манчестер)
|30.11.2013
|Был в запасе
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|2:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|25.11.2013
|1' -82'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:2
|Астон Вилла (Бирмингем)
|09.11.2013
|89' -90'
|Челси (Лондон)
|2:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|02.11.2013
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:0
|Кристал Пэлас (Лондон)
|06.10.2013
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:1
|Арсенал (Лондон)
|28.09.2013
|Был в запасе
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|1:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|21.09.2013
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|3:0
|Сандерленд (Сандерленд)
|14.09.2013
|Был в запасе
|Фулхэм (Лондон)
|1:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|24.08.2013
|Был в запасе
|Эвертон (Ливерпуль)
|0:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|17.08.2013
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|0:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)