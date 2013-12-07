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Вест Бромвич - Норвич Сити
Вест Бромвич - Норвич Сити: обзор матча 07 декабря 2013
Вест Бромвич
07.12.2013, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
0 : 2
Завершен
Норвич Сити
13'
В. Хулахан
89'
Л. Фер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Норвич Сити
90'
Замена
Л. Беккио
️️️️
Г. Хупер
90'
Замена
Р. Мартин
️️️️
С. Уиттакер
89'
ГОЛ! 0:2!
Л. Фер
Пас отдал
Н. Редмонд
Замена
М. Выдра
️️️️
В. Аничебе
81'
78'
Желтая карточка
Д. Мерфи
76'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Й. Элмандер
74'
Желтая карточка
Д. Радди
63'
Желтая карточка
С. Уиттакер
Замена
С. Бераино
️️️️
М. Амалфитано
46'
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Л. Риджуэлл
46'
Желтая карточка
К. Брант
27'
13'
ГОЛ! 0:1!
В. Хулахан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
14
Диего Лугано
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
88
Гари Хупер
ЦФ
11
Йохан Элмандер
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Вест Бромвич
12
Люк Дэниэльс
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
7
Джеймс Моррисон
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
Норвич Сити
13
Карло Нэш
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
32
Лусиано Беккио
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
4-5-1
13
Майхилл
24
Риджуэлл
2
Джонс
36
Маколи
14
Лугано
21
Мулумбу
31
Амалфитано
11
Брант
29
Сессеньон
22
Якоб
28
Аничебе
4-1-3-2
26
Радди
6
Тернер
13
Ольссон
3
Уиттакер
4
Бассонг
8
Фер
4
Джонсон
14
Хулахан
27
Редмонд
11
Элмандер
88
Хупер
28
Аничебе
11
Выдра
11
Выдра
28
Аничебе
24
Риджуэлл
7
Лонг
7
Лонг
24
Риджуэлл
31
Амалфитано
38
Бераино
38
Бераино
31
Амалфитано
3
Уиттакер
16
Мартин
16
Мартин
3
Уиттакер
88
Хупер
32
Беккио
32
Беккио
88
Хупер
11
Элмандер
23
Мерфи
23
Мерфи
11
Элмандер
Остались в запасе
Вест Бромвич
Норвич Сити
12
Люк Дэниэльс
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
7
Джеймс Моррисон
ЦП
Главный тренер
Стив Кларк
13
Карло Нэш
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
7
Джеймс Моррисон
ЦП
Остались в запасе
13
Карло Нэш
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
Главный тренер
Стив Кларк
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Вест Бромвич - Норвич Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Хоуторнс
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