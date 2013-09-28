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Манчестер Юнайтед - Вест Бромвич
Манчестер Юнайтед - Вест Бромвич: обзор матча 28 сентября 2013
Манчестер Юнайтед
28.09.2013, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
1 : 2
Завершен
Вест Бромвич
57'
У. Руни
54'
М. Амалфитано
67'
С. Бераино
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Вест Бромвич
90'
Замена
М. Розенберг
️️️️
С. Сессеньон
88'
Замена
Д. Лугано
️️️️
В. Аничебе
86'
Желтая карточка
М. Амалфитано
Желтая карточка
А. Бюттнер
73'
Замена
М. Феллайни
️️️️
Андерсон
68'
67'
ГОЛ! 1:2!
С. Бераино
Пас отдал
М. Амалфитано
Желтая карточка
Ф. Джонс
65'
Замена
Р. ван Перси
️️️️
Чичарито
58'
ГОЛ! 1:1!
У. Руни
57'
54'
ГОЛ! 0:1!
М. Амалфитано
Пас отдал
Ю. Мулумбу
Замена
А. Янузай
️️️️
С. Кагава
46'
Желтая карточка
М. Кэррик
15'
13'
Замена
С. Бераино
️️️️
С. Синклейр
12'
Травма
С. Синклейр
11'
Желтая карточка
Ю. Мулумбу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
28
Александр Бюттнер
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
4
Фил Джонс
ПЗ
17
Нани
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ОП
28
Андерсон
ОП
10
Синдзи Кагава
АП
32
Уэйн Руни
(К)
АП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЛЗ
13
Йонас Ольссон
(К)
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
2
Билли Джонс
ПЗ
31
Морган Амалфитано
ЛП
22
Клаудио Якоб
ОП
21
Юссуф Мулумбу
ОП
7
Скотт Синклейр
ПП
29
Стефан Сессеньон
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Манчестер Юнайтед
13
Бен Амос
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
25
Маруан Феллайни
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
24
Аднан Янузай
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Вест Бромвич
12
Люк Дэниэльс
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
14
Диего Лугано
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
4-2-3-1
43
Де Хеа
28
Бюттнер
35
Эванс
5
Фердинанд
4
Джонс
16
Кэррик
28
Андерсон
17
Нани
32
Руни
10
Кагава
14
Чичарито
4-2-2-2
13
Майхилл
2
Джонс
13
Ольссон
36
Маколи
24
Риджуэлл
22
Якоб
21
Мулумбу
7
Синклейр
31
Амалфитано
28
Аничебе
29
Сессеньон
28
Андерсон
25
Феллайни
25
Феллайни
28
Андерсон
10
Кагава
24
Янузай
24
Янузай
10
Кагава
14
Чичарито
32
ван Перси
32
ван Перси
14
Чичарито
28
Аничебе
14
Лугано
14
Лугано
28
Аничебе
29
Сессеньон
9
Розенберг
9
Розенберг
29
Сессеньон
7
Синклейр
38
Бераино
38
Бераино
7
Синклейр
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Вест Бромвич
13
Бен Амос
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
12
Люк Дэниэльс
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
Главный тренер
Стив Кларк
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Стив Кларк
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Вест Бромвич
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 17:55 (прямая)
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