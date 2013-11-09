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Челси - Вест Бромвич
Челси - Вест Бромвич: обзор матча 09 ноября 2013
Челси
09.11.2013, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
2 : 2
Завершен
Вест Бромвич
45'
С. Это'О
90+6'
Э. Азар (П)
60'
Ш. Лонг
68'
С. Сессеньон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Вест Бромвич
Желтая карточка
Б. Иванович
90'
+7
90'
+7
Желтая карточка
Й. Ольссон
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Э. Азар
90'
+6
90'
+5
Желтая карточка
К. Брант
90'
+5
Желтая карточка
Л. Риджуэлл
89'
Замена
Г. Попов
️️️️
М. Амалфитано
83'
Желтая карточка
М. Амалфитано
81'
Замена
Д. Моррисон
️️️️
С. Сессеньон
79'
Замена
В. Аничебе
️️️️
Ш. Лонг
Замена
Х. Мата
️️️️
Оскар
72'
Замена
Д. Оби Микел
️️️️
С. Аспиликуэта
72'
68'
ГОЛ! 1:2!
С. Сессеньон
Пас отдал
Л. Риджуэлл
Замена
Д. Ба
️️️️
Ф. Лэмпард
64'
60'
ГОЛ! 1:1!
Ш. Лонг
45'
+3
Желтая карточка
Ш. Лонг
Желтая карточка
С. Это'О
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
С. Это'О
45'
29'
Желтая карточка
К. Якоб
Желтая карточка
Ф. Лэмпард
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
7
Рамирес
ОП
8
Фрэнк Лэмпард
ОП
8
Оскар
АП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЛЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
11
Крис Брант
(К)
ЛВ
21
Юссуф Мулумбу
ОП
22
Клаудио Якоб
ОП
29
Стефан Сессеньон
АП
31
Морган Амалфитано
ПВ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Челси
32
Марк Шварцер
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
64
Хуан Мата
АП
19
Демба Ба
ЦФ
Вест Бромвич
12
Люк Дэниэльс
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
7
Джеймс Моррисон
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
4-2-3-1
1
Чех
24
Кэхилл
26
Терри
20
Иванович
3
Аспиликуэта
7
Рамирес
8
Лэмпард
10
Азар
8
Оскар
10
Виллиан
9
Это'О
4-2-3-1
13
Майхилл
18
Рид
36
Маколи
13
Ольссон
24
Риджуэлл
21
Мулумбу
22
Якоб
31
Амалфитано
29
Сессеньон
11
Брант
7
Лонг
3
Аспиликуэта
12
Оби Микел
12
Оби Микел
3
Аспиликуэта
8
Оскар
64
Мата
64
Мата
8
Оскар
8
Лэмпард
19
Ба
19
Ба
8
Лэмпард
31
Амалфитано
3
Попов
3
Попов
31
Амалфитано
29
Сессеньон
7
Моррисон
7
Моррисон
29
Сессеньон
7
Лонг
28
Аничебе
28
Аничебе
7
Лонг
Остались в запасе
Челси
Вест Бромвич
32
Марк Шварцер
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
7
Кевин Де Брюйне
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
12
Люк Дэниэльс
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
38
Саидо Бераино
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Остались в запасе
32
Марк Шварцер
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
7
Кевин Де Брюйне
АП
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
38
Саидо Бераино
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Стив Кларк
Статистика матча Челси - Вест Бромвич
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 18:15 (прямая)
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