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АПЛ 2026/2027
Эвертон - Вест Бромвич
Эвертон - Вест Бромвич: обзор матча 24 августа 2013
Эвертон
24.08.2013, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
0 : 0
Завершен
Вест Бромвич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Вест Бромвич
Желтая карточка
Р. Баркли
85'
81'
Замена
К. Брант
️️️️
Ш. Лонг
78'
Замена
Д. Дэниелс
️️️️
Б. Фостер
Замена
С. Нейсмит
️️️️
К. Миральяс
73'
Замена
А. Коне
️️️️
Н. Елавич
72'
67'
Замена
М. Выдра
️️️️
М. Розенберг
28'
Желтая карточка
Ю. Мулумбу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
6
Росс Баркли
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
21
Леон Осман
ПП
18
Никица Елавич
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
7
Джеймс Моррисон
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Эвертон
1
Жоэль
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Аруна Коне
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Вест Бромвич
3
Горан Попов
ЛЗ
5
Донерворн Дэниелс
ЦЗ
14
Диего Лугано
ЦЗ
11
Крис Брант
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
4-4-2
1
Ховард
3
Бэйнс
25
Дистен
19
Ягиелка
23
Коулмен
20
Пиенаар
6
Баркли
25
Феллайни
21
Осман
87
Миральяс
18
Елавич
4-4-2
12
Фостер
36
Маколи
24
Риджуэлл
13
Ольссон
2
Джонс
18
Дорранс
22
Якоб
21
Мулумбу
7
Моррисон
7
Лонг
9
Розенберг
18
Елавич
2
Коне
2
Коне
18
Елавич
87
Миральяс
14
Нейсмит
14
Нейсмит
87
Миральяс
12
Фостер
5
Дэниелс
5
Дэниелс
12
Фостер
7
Лонг
11
Брант
11
Брант
7
Лонг
9
Розенберг
11
Выдра
11
Выдра
9
Розенберг
Остались в запасе
Эвертон
Вест Бромвич
1
Жоэль
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
3
Горан Попов
ЛЗ
14
Диего Лугано
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Остались в запасе
3
Горан Попов
ЛЗ
14
Диего Лугано
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Стив Кларк
Статистика матча Эвертон - Вест Бромвич
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
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