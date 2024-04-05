Джаник Бикбулатов - статистика
#86 | Полузащитник
|Имя
|Джаник
|Отчество
|Амирович
|Фамилия
|Бикбулатов
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 ноября 2006 (17 лет)
|Имя
|Джаник
|Отчество
|Амирович
|Фамилия
|Бикбулатов
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 ноября 2006 (17 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.07.2024
|1' - 69'
|Оренбург (мол)
|1:1
|Урал (мол)
|Россия. МФЛ, 16 тур
|18'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оренбург (мол)
|10
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.07.2024
|1' -69'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|1:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|18'
|19.07.2024
|1' -55'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:1
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|12.07.2024
|1' -70'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|2:2
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|32'
|05.07.2024
|69' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|3:2
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|28.06.2024
|69' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|1:2
|Чертаново (мол) (Москва)
|21.06.2024
|77' -90'
|Факел (мол) (Воронеж)
|1:1
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|17.05.2024
|85' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|0:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|10.05.2024
|89' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|0:5
|ЦСКА (мол) (Москва)
|19.04.2024
|87' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|0:4
|Ахмат (мол) (Грозный)
|05.04.2024
|79' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|0:1
|Динамо (мол) (Москва)
|29.03.2024
|Был в запасе
|Чертаново (мол) (Москва)
|3:1
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|15.03.2024
|81' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|0:2
|Факел (мол) (Воронеж)