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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Балтика (мол) - Оренбург (мол)
Балтика (мол) - Оренбург (мол): обзор матча 23 августа 2024
Балтика (мол)
23.08.2024, пятница, 17:00
Россия. МФЛ, группа B, 1 тур
1 : 3
Завершен
Оренбург (мол)
43'
И. Толочко
31'
Д. Миллер
59'
Р. Сурмий (АГ)
86'
Д. Батыршин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика (мол) - Оренбург (мол)
90'
Желтая карточка
О. Леонидов
90'
Замена
М. Ямуков
️️️️
Д. Полухин
86'
ГОЛ! 1:4!
Д. Батыршин
83'
Замена
С. Зверев
️️️️
О. Минатулаев
81'
Замена
Т. Кузьменко
️️️️
Д. Миллер
Замена
А. Бровченко
️️️️
А. Яшков
75'
Замена
А. Зюрин
️️️️
А. Блудов
75'
Желтая карточка
Д. Чамеев
74'
68'
Замена
Д. Батыршин
️️️️
Т. Ханнанов
59'
ГОЛ в свои ворота! 1:3!
Р. Сурмий
59'
Замена
М. Федоров
️️️️
Д. Бикбулатов
Замена
М. Набиев
️️️️
В. Поспелов
59'
Замена
А. Кузьмин
️️️️
И. Толочко
54'
ГОЛ! 1:2!
И. Толочко
43'
38'
ГОЛ! 0:2!
Н. Тюленев
Желтая карточка
Э. Мамедов
37'
31'
ГОЛ! 0:1!
Д. Миллер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика (мол)
36
Андрей Цицилин
ВР
72
Роман Сурмий
ЛЗ
20
Артемий Блудов
ЦЗ
33
Данила Шрамко
ЦЗ
75
Дмитрий Чамеев
ПЗ
86
Артем Яшков
ЛВ
41
Иван Толочко
ЛВ
57
Эльджат Мамедов
ЦП
7
Дмитрий Никитин
ЦП
42
Владислав Поспелов
ПВ
55
Арнур Сагалбаев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Усин
Оренбург (мол)
16
Николай Тюленев
ВР
76
Павел Клинов
ЦЗ
83
Олег Леонидов
ЦЗ
86
Джаник Бикбулатов
ЛВ
44
Ярослав Ражин
ОП
54
Николай Косерик
ОП
63
Омар Минатулаев
ЦП
94
Дмитрий Миллер
ЦП
58
Дмитрий Полухин
ЛФ
82
Илья Всяких
ЦФ
45
Тимур Ханнанов
РФ
Главный тренер
Александр Руденко
Балтика (мол)
23
Александр Зюрин
ЛЗ
46
Артём Бровченко
ЦЗ
85
Павел Кондратюк
ПЗ
51
Иван Черняк
ОП
82
Артем Макаров
ЦП
69
Артём Афанасьев
АП
77
Муслим Набиев
ПВ
47
Александр Кузьмин
ПВ
Оренбург (мол)
98
Арсений Чужиков
ВР
34
Семён Зверев
ВР
42
Тамерлан Кузьменко
ЦЗ
70
Михаил Ямуков
ЦЗ
26
Данил Батыршин
ПЗ
73
Карим Фаляхутдинов
ПВ
75
Михаил Федоров
ПВ
4-2-3-1
36
Цицилин
72
Сурмий
20
Блудов
33
Шрамко
75
Чамеев
57
Мамедов
7
Никитин
41
Толочко
86
Яшков
42
Поспелов
55
Сагалбаев
2-2-2-1-3
16
Тюленев
76
Клинов
83
Леонидов
44
Ражин
54
Косерик
63
Минатулаев
94
Миллер
86
Бикбулатов
45
Ханнанов
82
Всяких
58
Полухин
42
Поспелов
77
Набиев
77
Набиев
42
Поспелов
41
Толочко
47
Кузьмин
47
Кузьмин
41
Толочко
20
Блудов
23
Зюрин
23
Зюрин
20
Блудов
86
Яшков
46
Бровченко
46
Бровченко
86
Яшков
94
Миллер
42
Кузьменко
42
Кузьменко
94
Миллер
63
Минатулаев
34
Зверев
34
Зверев
63
Минатулаев
58
Полухин
70
Ямуков
70
Ямуков
58
Полухин
45
Ханнанов
26
Батыршин
26
Батыршин
45
Ханнанов
86
Бикбулатов
75
Федоров
75
Федоров
86
Бикбулатов
Остались в запасе
Балтика (мол)
Оренбург (мол)
82
Артем Макаров
ЦП
85
Павел Кондратюк
ПЗ
69
Артём Афанасьев
АП
51
Иван Черняк
ОП
Главный тренер
Владимир Усин
98
Арсений Чужиков
ВР
73
Карим Фаляхутдинов
ПВ
Главный тренер
Александр Руденко
Остались в запасе
82
Артем Макаров
ЦП
85
Павел Кондратюк
ПЗ
69
Артём Афанасьев
АП
51
Иван Черняк
ОП
Остались в запасе
98
Арсений Чужиков
ВР
73
Карим Фаляхутдинов
ПВ
Главный тренер
Владимир Усин
Главный тренер
Александр Руденко
Статистика матча Балтика (мол) - Оренбург (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Балтика (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Балтика (мол)
2 : 5
21.11.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
3 : 0
07.11.2025
Балтика (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Балтика (мол)
0 : 1
31.10.2025
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
6 : 0
24.10.2025
Балтика (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Оренбург (мол)
0 : 1
08.11.2024
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Строгино (мол)
3 : 1
01.11.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 1
25.10.2024
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Мастер-Сатурн
1 : 3
18.10.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Оренбург (мол)
2 : 0
04.10.2024
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