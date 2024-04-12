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    Ярослав Ражин - статистика

    #44 | Полузащитник
    Имя Ярослав
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Ражин
    Команда Оренбург
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 января 2006 (18 лет)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.07.2024 Был в запасе Оренбург (мол) 1:1 Урал (мол) Россия. МФЛ, 16 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Оренбург (мол) 9 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.07.2024 Был в запасе Оренбург (мол) (Оренбург) 1:1 Урал (мол) (Екатеринбург)
    19.07.2024 1' -48' Ахмат (мол) (Грозный) 2:1 Оренбург (мол) (Оренбург)
    12.07.2024 Был в запасе Оренбург (мол) (Оренбург) 2:2 Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
    05.07.2024 Был в запасе Динамо (мол) (Москва) 3:2 Оренбург (мол) (Оренбург)
    28.06.2024 Был в запасе Оренбург (мол) (Оренбург) 1:2 Чертаново (мол) (Москва)
    17.05.2024 67' -90' Оренбург (мол) (Оренбург) 0:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    87'
    10.05.2024 Был в запасе Оренбург (мол) (Оренбург) 0:5 ЦСКА (мол) (Москва)
    26.04.2024 70' -90' Урал (мол) (Екатеринбург) 1:0 Оренбург (мол) (Оренбург)
    19.04.2024 1' -87' Оренбург (мол) (Оренбург) 0:4 Ахмат (мол) (Грозный)
    12.04.2024 1' -46' Пари НН (мол) (Нижний Новгород) 1:2 Оренбург (мол) (Оренбург)
    05.04.2024 1' -90' Оренбург (мол) (Оренбург) 0:1 Динамо (мол) (Москва)
    64'
    29.03.2024 1' -72' Чертаново (мол) (Москва) 3:1 Оренбург (мол) (Оренбург)
    15.03.2024 1' -90' Оренбург (мол) (Оренбург) 0:2 Факел (мол) (Воронеж)
    52'
    08.03.2024 1' -33' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 3:0 Оренбург (мол) (Оренбург)
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