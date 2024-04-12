Ярослав Ражин - статистика
#44 | Полузащитник
|Имя
|Ярослав
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Ражин
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 января 2006 (18 лет)
|Имя
|Ярослав
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Ражин
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 января 2006 (18 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.07.2024
|Был в запасе
|Оренбург (мол)
|1:1
|Урал (мол)
|Россия. МФЛ, 16 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оренбург (мол)
|9
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.07.2024
|Был в запасе
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|1:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|19.07.2024
|1' -48'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:1
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|12.07.2024
|Был в запасе
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|2:2
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|05.07.2024
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|3:2
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|28.06.2024
|Был в запасе
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|1:2
|Чертаново (мол) (Москва)
|17.05.2024
|67' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|0:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|87'
|10.05.2024
|Был в запасе
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|0:5
|ЦСКА (мол) (Москва)
|26.04.2024
|70' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:0
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|19.04.2024
|1' -87'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|0:4
|Ахмат (мол) (Грозный)
|12.04.2024
|1' -46'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|1:2
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|05.04.2024
|1' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|0:1
|Динамо (мол) (Москва)
|64'
|29.03.2024
|1' -72'
|Чертаново (мол) (Москва)
|3:1
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|15.03.2024
|1' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|0:2
|Факел (мол) (Воронеж)
|52'
|08.03.2024
|1' -33'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:0
|Оренбург (мол) (Оренбург)