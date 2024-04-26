Артём Афанасьев - статистика
#69 | Полузащитник
|Имя
|Артём
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Афанасьев
|Команда
|Балтика
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 сентября 2006 (17 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Артём
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Афанасьев
|Команда
|Балтика
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 сентября 2006 (17 лет)
|Рост
|179
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.07.2024
|68' - 90'
|Балтика (мол)
|4:2
|Мастер-Сатурн
|Россия. МФЛ, 16 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Балтика (мол)
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.07.2024
|68' -90'
|Балтика (мол) (Калининград)
|4:2
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|19.07.2024
|Был в запасе
|Спартак М (мол) (Москва)
|3:1
|Балтика (мол) (Калининград)
|12.07.2024
|56' -90'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|2:0
|Балтика (мол) (Калининград)
|05.07.2024
|Был в запасе
|Балтика (мол) (Калининград)
|3:2
|Строгино (мол) (Москва)
|28.06.2024
|Был в запасе
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|2:2
|Балтика (мол) (Калининград)
|21.06.2024
|67' -90'
|Балтика (мол) (Калининград)
|3:2
|Локомотив (мол) (Москва)
|17.05.2024
|89' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|3:3
|Балтика (мол) (Калининград)
|10.05.2024
|Был в запасе
|Балтика (мол) (Калининград)
|1:0
|Рубин (мол) (Казань)
|03.05.2024
|Был в запасе
|Сочи (мол) (Сочи)
|2:2
|Балтика (мол) (Калининград)
|26.04.2024
|Был в запасе
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|0:0
|Балтика (мол) (Калининград)
|19.04.2024
|Был в запасе
|Балтика (мол) (Калининград)
|3:1
|Спартак М (мол) (Москва)
|05.04.2024
|84' -90'
|Строгино (мол) (Москва)
|4:0
|Балтика (мол) (Калининград)
|29.03.2024
|84' -90'
|Балтика (мол) (Калининград)
|0:3
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|08.03.2024
|Был в запасе
|Балтика (мол) (Калининград)
|0:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)