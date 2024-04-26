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    Артём Афанасьев - статистика

    #69 | Полузащитник
    Имя Артём
    Отчество Александрович
    Фамилия Афанасьев
    Команда Балтика
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 сентября 2006 (17 лет)
    Рост 179
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.07.2024 68' - 90' Балтика (мол) 4:2 Мастер-Сатурн Россия. МФЛ, 16 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Балтика (мол) 6 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.07.2024 68' -90' Балтика (мол) (Калининград) 4:2 Мастер-Сатурн (Егорьевск)
    19.07.2024 Был в запасе Спартак М (мол) (Москва) 3:1 Балтика (мол) (Калининград)
    12.07.2024 56' -90' Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти) 2:0 Балтика (мол) (Калининград)
    05.07.2024 Был в запасе Балтика (мол) (Калининград) 3:2 Строгино (мол) (Москва)
    28.06.2024 Был в запасе Краснодар (мол) (Краснодар) 2:2 Балтика (мол) (Калининград)
    21.06.2024 67' -90' Балтика (мол) (Калининград) 3:2 Локомотив (мол) (Москва)
    17.05.2024 89' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 3:3 Балтика (мол) (Калининград)
    10.05.2024 Был в запасе Балтика (мол) (Калининград) 1:0 Рубин (мол) (Казань)
    03.05.2024 Был в запасе Сочи (мол) (Сочи) 2:2 Балтика (мол) (Калининград)
    26.04.2024 Был в запасе Мастер-Сатурн (Егорьевск) 0:0 Балтика (мол) (Калининград)
    19.04.2024 Был в запасе Балтика (мол) (Калининград) 3:1 Спартак М (мол) (Москва)
    05.04.2024 84' -90' Строгино (мол) (Москва) 4:0 Балтика (мол) (Калининград)
    29.03.2024 84' -90' Балтика (мол) (Калининград) 0:3 Краснодар (мол) (Краснодар)
    08.03.2024 Был в запасе Балтика (мол) (Калининград) 0:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
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