Дмитрий Черкасов - статистика
#83 | Полузащитник
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Черкасов
|Команда
|Крылья Советов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 ноября 2006 (17 лет)
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Черкасов
|Команда
|Крылья Советов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 ноября 2006 (17 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.07.2024
|1' - 90'
|Локомотив (мол)
|3:1
|Кр. Советов (мол)
|Россия. МФЛ, 16 тур
|87'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кр. Советов (мол)
|16
|4
|2
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.07.2024
|1' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|3:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|87'
|19.07.2024
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:2
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|12.07.2024
|1' -88'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:2
|Сочи (мол) (Сочи)
|14'
|05.07.2024
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|1:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|28.06.2024
|1' -90'
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|1:2
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|68' 62'
|21.06.2024
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|3:4
|Спартак М (мол) (Москва)
|17.05.2024
|1' -76'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|3:3
|Балтика (мол) (Калининград)
|40'
|10.05.2024
|1' -79'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|3:2
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|38'
|03.05.2024
|45' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|5:0
|Строгино (мол) (Москва)
|82' 49'
|26.04.2024
|1' -56'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:7
|Локомотив (мол) (Москва)
|19.04.2024
|1' -46'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|3:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|12.04.2024
|1' -80'
|Сочи (мол) (Сочи)
|2:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|05.04.2024
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:1
|Рубин (мол) (Казань)
|20'
|29.03.2024
|1' -88'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|3:2
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|38'
|15.03.2024
|1' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|2:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|08.03.2024
|1' -86'
|Балтика (мол) (Калининград)
|0:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)